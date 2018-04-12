Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) "Suriye’de İnsan Hakları İhlalleri Konferansı” düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğu’nun MŞÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katılan İHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, Suriye’deki insan hakları ihlalleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Suriye’de yaşanan olaylar ve dünyanın bölgeye bakış açısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Sönmez, "Normalde Suriye ile alakası olmaması gereken hemen hemen 20’den fazla aktör devlet laf konuşarak ya da bunun gereği olan kendi politikalarını yürüterek bir şeyler söylüyor. Dünyanın başka yerinde çok farklı değil. Suriye’de bir sıcak savaşı görüyoruz. Ama dünyanın başka yerlerine baktığımız zaman da ya soğuk savaşın getirdiği ihlalleri görürsünüz ya da sömürgecilikten kaynaklı eşitsizlik, adaletsizlikten kaynaklı problemleri görürsünüz. Ama nihayetinde Suriye fotoğrafı bizim yüzümüze çok açık bir şekilde şunu gösterdi; son bir haftaya sadece bakalım. Yine kimyasal silah kullanıldı ve o kullanılması yasak olan silahlar. Kullanılması yasak silahlar var, üretilmesi yasak olan silahlar var. Ama şirketler bu silahları üretiyorlar. Bu silahları üretmekle kalmıyorlar, bunların ham maddelerini de, silahları da gayet başarılı bir şekilde hiçbir engele takılmadan istedikleri yere sevk ediyorlar. Bu silahları kullanacak uçaklar havaalanlarından uçuyor, güya uçakları uçurmaması gereken pilotlar da çok rahatlıkla uçakları bu ordular, bu dev liderlerin emriyle uçuruyorlar ve nihayetinde biz bu Doğu Guta’da çırpınarak ölen çocukları izliyoruz. Çırpınarak ölüyorlar. Büyük gerçek, büyük fotoğraf, gerçek fotoğraf, birileri sürekli ölüyor" dedi.