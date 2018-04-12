HABER

Muş’ta "Suriye’de İnsan Hakları İhlalleri Konferansı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:07 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) "Suriye’de İnsan Hakları İhlalleri Konferansı” düzenlendi.Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğu’nun MŞÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katılan İHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, Suriye’deki insan hakları ihlalleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) "Suriye’de İnsan Hakları İhlalleri Konferansı” düzenlendi.
Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğu’nun MŞÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katılan İHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, Suriye’deki insan hakları ihlalleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Suriye’de yaşanan olaylar ve dünyanın bölgeye bakış açısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Sönmez, "Normalde Suriye ile alakası olmaması gereken hemen hemen 20’den fazla aktör devlet laf konuşarak ya da bunun gereği olan kendi politikalarını yürüterek bir şeyler söylüyor. Dünyanın başka yerinde çok farklı değil. Suriye’de bir sıcak savaşı görüyoruz. Ama dünyanın başka yerlerine baktığımız zaman da ya soğuk savaşın getirdiği ihlalleri görürsünüz ya da sömürgecilikten kaynaklı eşitsizlik, adaletsizlikten kaynaklı problemleri görürsünüz. Ama nihayetinde Suriye fotoğrafı bizim yüzümüze çok açık bir şekilde şunu gösterdi; son bir haftaya sadece bakalım. Yine kimyasal silah kullanıldı ve o kullanılması yasak olan silahlar. Kullanılması yasak silahlar var, üretilmesi yasak olan silahlar var. Ama şirketler bu silahları üretiyorlar. Bu silahları üretmekle kalmıyorlar, bunların ham maddelerini de, silahları da gayet başarılı bir şekilde hiçbir engele takılmadan istedikleri yere sevk ediyorlar. Bu silahları kullanacak uçaklar havaalanlarından uçuyor, güya uçakları uçurmaması gereken pilotlar da çok rahatlıkla uçakları bu ordular, bu dev liderlerin emriyle uçuruyorlar ve nihayetinde biz bu Doğu Guta’da çırpınarak ölen çocukları izliyoruz. Çırpınarak ölüyorlar. Büyük gerçek, büyük fotoğraf, gerçek fotoğraf, birileri sürekli ölüyor" dedi.

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Düştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktıDüştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktı
Küçük kızdan kan donduran itirafKüçük kızdan kan donduran itiraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.