Muş'ta terör operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 90 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 15 Mart'ta yapılan çalışmalarda, Varto ilçesi Teknedüzü köyü sınırlarında kayaların arasına gizlenmiş 2 bidonda terör örgütü PKK/KCK'ya ait 90 el bombası, 92 fünye, 131 bixi fişeği,
2 jelikan, teröristlere ait kıyafet, örgütsel doküman,
20 pil, ankesörlü telefon kartı, koli bandı, sırt çantası, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.
Halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği aktarılan açıklamada, duyarlı vatandaşların ihbarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı vurgulandı.
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