Muş'ta terör operasyonu

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, nevruzda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyeti ve eylemlerinin deşifre ve önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 21 Mart akşamı PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaparak slogan atıp, ateş ve lastik yakma olaylarının gerçekleşmesi sonrasında olaylara karıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, Bulanık ilçesinde 16, Malazgirt ilçesinde de 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.
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