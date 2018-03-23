HABER

Muş'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 21:45 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, nevruzda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyeti ve eylemlerinin deşifre ve önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 21 Mart akşamı PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaparak slogan atıp, ateş ve lastik yakma olaylarının gerçekleşmesi sonrasında olaylara karıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, Bulanık ilçesinde 16, Malazgirt ilçesinde de 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktıDayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.