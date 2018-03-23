Muş'ta terör operasyonu

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, nevruzda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyeti ve eylemlerinin deşifre ve önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 21 Mart akşamı PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaparak slogan atıp, ateş ve lastik yakma olaylarının gerçekleşmesi sonrasında olaylara karıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, Bulanık ilçesinde 16, Malazgirt ilçesinde de 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.