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Muş'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, yüceltici, Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılayıcı, Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme içerikli paylaşımlar yapan, PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığı 'sözde özerklik' açıklamasına katıldıkları tespit edilen 17 kişi il merkezi ve ilçelerde yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Şüphelilerden 5'inin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 8'inin adli kontrol şartıyla, 4'ünün ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir." denildi.

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