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Muş'ta terör propagandasına 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

Muş-Bitlis karayolunda bulunan üst geçide terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasının yapıldığı pankartın asılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çalışmalarda, 25 Nisan'da Muş-Bitlis karayolunda bulunan üst geçide terör örgütü propagandasının yapıldığı pankartın asılmasıyla ilgili yaşı küçük 2 kişinin 26 Nisan'da yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıslardan birinin parmak izinin 1 Ağustos 2016 tarihinde Kıyık köyü girişinde PKK/KCK terör örgütü mensupları ile görevlilerimiz arasında meydana gelen ve 2 PKK/KCK mensubu teröristin ölü ele geçirildiği silahlı çatışmada, öncü olarak kullanılan araç içerisinden alınan parmak izi ile uyuştuğu tespit edilmiştir. Her iki şahıs da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır."

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