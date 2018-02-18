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Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 21:33 | Son Güncelleme

Bulanık ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti, 2 öğretmen yaralandı

Muş'un Bulanık ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğretmen Melih Demirel'in kullandığı 34 PHF 85 plakalı otomobil, Bulanık-Ahlak karayolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Demirel, hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer öğretmenler Serhat Yılmaz ve Ediz Solak yaralandı.

Yaralılar Muş ve Bulanık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulanık muş trafik kazası

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