Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, öğretmen Melih Demirel'in kullandığı 34 PHF 85 plakalı otomobil, Bulanık-Ahlak karayolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Demirel, hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer öğretmenler Serhat Yılmaz ve Ediz Solak yaralandı.
Yaralılar Muş ve Bulanık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.
Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Seçim ittifakı...
Son dakika: Fırtına obüsleri vurmaya başladı
Adım adım takip etti apartmanda dehşeti yaşattı! Korkunç olayda flaş gelişme
Burası bir okul bahçesi! Skandal görüntüler
'Türkiye ile ABD arasında silahlı çatışma riski artıyor'
Canan Karatay'dan şoke eden açıklama
Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum