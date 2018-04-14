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Muş’ta Yayla Muzu tezgahlardaki yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Muş’ta bahar mevsiminin gelmesiyle beraber yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ve halk arasında uçkun olarak bilinen ‘Yayla Muzu’ bilin uçkunun kilosu 20 TL’den satışa sunulmaya başlandı.Bahar mevsiminin yaşandığı Muş’un yüksek kesimlerde yetişen ve yöre halkı tarafından uçkun veya yayla muzu adıyla bilinen bitki, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Muş’ta Yayla Muzu tezgahlardaki yerini aldı

Muş’ta bahar mevsiminin gelmesiyle beraber yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ve halk arasında uçkun olarak bilinen ‘Yayla Muzu’ bilin uçkunun kilosu 20 TL’den satışa sunulmaya başlandı.
Bahar mevsiminin yaşandığı Muş’un yüksek kesimlerde yetişen ve yöre halkı tarafından uçkun veya yayla muzu adıyla bilinen bitki, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Özellikle kayalıklarda, yüksek dağlarda yetişen ve ekşimsi tadıyla bilinen yayla muzu, satıcıları tarafından kent merkezine getirilerek 20 TL’den satışa sunuldu. Kilosunun 20 liradan satılmasına rağmen halk tarafından yayla muzuna rağbet olduğunu belirten satıcılardan Salih Vural, “Bahar mevsiminin gelmesiyle, başta ilimiz olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek dağlarında yetişen ve halk arasında yayla muzu adı ile bilinen uçkun, doğal olarak yetişen ve yeni çıkması nedeniyle kilosunu 20 TL’den satıyoruz. İleri ki günlerde fiyatta düşüş yaşanacaktır. İlk günleri olmasına rağmen halk tarafından rağbet var” diye konuştu.

Muş’ta Yayla Muzu tezgahlardaki yerini aldı

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