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Mustafa bebek ve annesini şehit eden patlayıcı, mutfak tüpüne tuzaklanmış (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

VALİ ORHAN: BU ACIYI YAŞATANLARIN YANINA KALMAYACAK Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu astsubay Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve bebeğinin şehit olması dolayısıyla Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak bir taziye mesajı yayımladı.

VALİ ORHAN: BU ACIYI YAŞATANLARIN YANINA KALMAYACAK
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu astsubay Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve bebeğinin şehit olması dolayısıyla Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak bir taziye mesajı yayımladı. Vali Toprak, "Acılı babanın 'Vatana iki canımızı verdik, feda olsun' şeklindeki cevabı, bebek katili örgütün amaçlarına asla ulaşamayacaklarının kesin kanıtı ve kararlılığımızın dosta, düşmana en net şekilde ilanıdır" dedi.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:
"35 yıldır ülkemiz üzerinde hain emellerini gerçekleştirmek için gerek sivil vatandaşlarımıza, gerekse de güvenlik güçlerimize alçakça saldırmaktan imtina etmeyen PKK terör örgütü, gerçek yüzünü bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir. Savunmasız bir annenin ve 11 aylık masum bir bebeğin canına kast ederek ocaklara kor düşüren bu gözü dönmüş canilere, acılı babanın 'Vatana iki canımızı verdik, feda olsun' şeklindeki cevabı, bebek katili örgütün amaçlarına asla ulaşamayacaklarının kesin kanıtı ve kararlılığımızın dosta, düşmana en net şekilde ilanıdır. 25 yaşındaki eşini, daha süt kokan 11 aylık yavrusunu bu topraklar için şehit veren kardeşimizin acısını milletçe paylaşırken sözümüz olsun ki bize bu acıyı yaşatanların yaptıkları yanına kalmayacaktır. Yüce Rabbimden şehitlerimize rahmet, Ülkemiz adına ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum"
Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)-

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