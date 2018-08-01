Mustafa bebek ve annesini şehit eden patlayıcı, mutfak tüpüne tuzaklanmış

Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA,(Hakkari), (DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 10 aylık Mustafa Bedirhan ile annesi Nurcan Karakaya'nın (25) ölümüne neden olan patlayıcının mutfak tüpü ile güçlendirildiği belirtildi. Miktarı ve cinsi araştırılan patlayıcı, üs bölgesi yolunda 5 metre çapında, 3 metre derinliğinde bir çukurun oluşmasına neden olurken, hurda yığınına dönen otomobil ise olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı inflak etti. Yaşanan patlamada Mustafa Bedirhan ile annesi Nurcan Karakaya şehit oldu. Anne ve bebeğin cenazeleri yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlanırken, olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Patlamanın ardından bölgeden kaçan teröristlerin yaklanması için geniş çaplı operasyonlar başlatılırken, miktarı ve cinsi araştırılan patlayıcıyı PKK'lı teröristler uzaktan kumandayla infilak ettirdiği belirtildi. Hain tuzakta anne ve bebeğinin içinde bulunduğu otomobil hurda yığına dönerken, patlamanın olduğu noktada ise yaklaşık 5 metre çapında, 3 metre derinliğinde bir çukur oluştu.Hurda yığınına dönen aracın ise patlamanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre uzağa fırladığı görüldü. Araç alınan geniş güvenlik önlemleri altında bugün bölgeden kaldırılarak ilçe merkezine götürüldü.
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