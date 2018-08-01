HABER

Mustafa bebek ve annesini şehit eden patlayıcı, mutfak tüpüne tuzaklanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 10 aylık Mustafa Bedirhan ile annesi Nurcan Karakaya'nın (25) ölümüne neden olan patlayıcının mutfak tüpü ile güçlendirildiği belirtildi.

Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA,(Hakkari), (DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 10 aylık Mustafa Bedirhan ile annesi Nurcan Karakaya'nın (25) ölümüne neden olan patlayıcının mutfak tüpü ile güçlendirildiği belirtildi. Miktarı ve cinsi araştırılan patlayıcı, üs bölgesi yolunda 5 metre çapında, 3 metre derinliğinde bir çukurun oluşmasına neden olurken, hurda yığınına dönen otomobil ise olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı inflak etti. Yaşanan patlamada Mustafa Bedirhan ile annesi Nurcan Karakaya şehit oldu. Anne ve bebeğin cenazeleri yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlanırken, olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Patlamanın ardından bölgeden kaçan teröristlerin yaklanması için geniş çaplı operasyonlar başlatılırken, miktarı ve cinsi araştırılan patlayıcıyı PKK'lı teröristler uzaktan kumandayla infilak ettirdiği belirtildi. Hain tuzakta anne ve bebeğinin içinde bulunduğu otomobil hurda yığına dönerken, patlamanın olduğu noktada ise yaklaşık 5 metre çapında, 3 metre derinliğinde bir çukur oluştu.Hurda yığınına dönen aracın ise patlamanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre uzağa fırladığı görüldü. Araç alınan geniş güvenlik önlemleri altında bugün bölgeden kaldırılarak ilçe merkezine götürüldü.

PARTNERArya 1 yaşında!Arya 1 yaşında!
Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu
Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de kritik gün belli oldu!

CHP'de kritik gün belli oldu!

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat! Hırsızlardan akıllara durgunluk veren yeni yöntem

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat! Hırsızlardan akıllara durgunluk veren yeni yöntem

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu

Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!

Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.