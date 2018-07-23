HABER

Mustafa Ceceli konseri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'IN Çaycuma ilçesinde şarkıcı Mustafa Ceceli'nin vereceği konser vatandaşların tepkisi üzerine Filyos Belediyesi tarafından iptal edildi.

Mustafa Ceceli konseri iptal edildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK(DHA)- ZONGULDAK'IN Çaycuma ilçesinde şarkıcı Mustafa Ceceli'nin vereceği konser vatandaşların tepkisi üzerine Filyos Belediyesi tarafından iptal edildi.
Filyos sahilinde ünlü sanatçıların katılımı ile 27-28-29 Temmuz tarihlerinde Filyos Belediyesi Kültür Sanat ve Denizcilik Festivali yapılması planlandı. Belediye tarafından festivalin hazırlıkları aylar öncesinden tamamlanırken, festivalde programa göre 27 Temmuz’da Resul Dindar, 28 Temmuz’da Ece Seçkin ve festivalin kapanış günü olan 29 Temmuz tarihinde ise Mustafa Ceceli sahne alacaktı.
İl dışından ve Zonguldak’tan vatandaşların belediyeyi arayarak Mustafa Ceceli konserini iptal edilmesi yönünde yoğun talep oluşturulunca belediye Ceceli konserini iptal ettiğini duyurdu.
Mustafa Ceceli konserinin iptal edilmesi yönünde vatandaşlar tarafından belediyenin yoğun bir şekilde arandığını söyleyen Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, "Filyos’un tanıtımı amacıyla ünlü sanatçılarımızın katılımıyla bir festival düzenliyoruz. Festivalin son günü 29 Temmuz’da programımıza göre Mustafa Ceceli sahne alacaktı. Ancak son günlerde Mustafa Ceceli ile ilgili kamuoyuna düşen haberler nedeniyle Mustafa Ceceli konserini iptal etmek zorunda kaldık. Konserin iptal edilmesi için Zonguldak’tan ve il dışından çok sayıda vatandaşımız belediyemizi telefonlarla aradı. Mustafa Ceceli hakkında kamuoyuna yansıyan haberler onun ailevi meseleleridir ve bizi ilgilendirmez. Ancak kamuoyundan bu konser öncesinde tepki aldık ve konseri iptal ettik. 29 Temmuz akşamı festivalimizde Gökhan Tepe sahne alacak. Kendisiyle görüşmelerimiz tamamlandı. Festivalimizin halkımıza ve beldemize yakışır şekilde kutlanması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Mustafa Ceceli konseri iptal edildi

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
2 yılda biriktirdiği 5 bin doları sattığı otomobilde unuttu2 yılda biriktirdiği 5 bin doları sattığı otomobilde unuttu
On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.