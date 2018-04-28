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Mustafa Cengiz'den Ağbal ve Fakıbaba'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 00:00 | Son Güncelleme

Mustafa Cengiz'den Ağbal ve Fakıbaba'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı makamlarında ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Cengiz ve yanındaki ekibin, önce Maliye Bakanı Ağbal'ı daha sonra da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'yı makamlarında ziyaret ettiği belirtildi.

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