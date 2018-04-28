Mustafa Cengiz'den Ağbal ve Fakıbaba'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı makamlarında ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Cengiz ve yanındaki ekibin, önce Maliye Bakanı Ağbal'ı daha sonra da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'yı makamlarında ziyaret ettiği belirtildi.
Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!
Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı
Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum