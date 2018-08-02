HABER

Mustafa Cengiz'den Mevlüt Uysal'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

Mustafa Cengiz'den Mevlüt Uysal'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'la birlikte Mevlüt Uysal'a ziyarette bulunduğu aktarıldı.

Cengiz'in, Uysal'a isminin yazılı olduğu 7 numaralı Galatasaray forması hediye ettiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'deki 2017-2018 sezonu şampiyonluğundan dolayı Galatasaray'ı kutlayan Mevlüt Uysal'ın, "Türk Telekom Stadı ile ilgili çözülmesi gereken konuları da konuştuk. İstanbul ile ilgili sorunları çözmek görevimiz. Galatasaray Kulübüne yeni sezonda da başarılar diliyorum. Sporda asıl olan, kaynaştırıcı yönü ortaya çıkartmak. Sporun topluma verdiği pozitif enerjiyi ortaya koymak." ifadelerini kullandığı paylaşıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ise, "Sayın Mevlüt Uysal'a bir İstanbullu olarak başarılı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın stadımıza ulaşımı ve maç sonrasında ayrılışı ile ilgili sıkıntıları anlattık. Sağ olsun, kendisi hemen talimat verdi. İnşallah en kısa sürede taraftarımızın stadımıza güven içinde gelişi ve gidişi sağlanacaktır. Sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezon adil, dürüst ve sağlıklı bir şekilde geçer." açıklamasında bulunduğu kaydedildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Nusaybin'de Türkiye- Suriye sınırına dekoratif aydınlatma Nusaybin'de Türkiye- Suriye sınırına dekoratif aydınlatma 
CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
futbol Galatasaray istanbul büyükşehir belediyesi Mevlüt Uysal Mustafa Cengiz süperlig

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.