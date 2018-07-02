Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları için normal şartlar altında, 18 Temmuz'da, yeni kurulan hükümetin OHAL'in devamı ile ilgili bir tezkere göndermemesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin OHAL'i uzatma yetkisi olmadığını vurguladı.

"18 TEMMUZ GECESİ OHAL KALKMIŞ OLACAK"

Elitaş, ''Sayın Cumhurbaşkanı 8 Temmuz'da yemin ettiği takdirde yeni sisteme başlamış oluyoruz. Eski hükümet bitiyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle bir tezkere gönderirse Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür, uzatıp uzatmama konusunda kararını beyan eder. Aldığımız izlenim; Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir irade beyanında bulunmayacağını görüyoruz. Bu açından '18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak' diye düşünüyoruz'' dedi.

