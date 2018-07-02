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Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve yeniden Kayseri milletvekili seçilen Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları için de görüşlerini açıkladı.

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları için normal şartlar altında, 18 Temmuz'da, yeni kurulan hükümetin OHAL'in devamı ile ilgili bir tezkere göndermemesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin OHAL'i uzatma yetkisi olmadığını vurguladı.

"18 TEMMUZ GECESİ OHAL KALKMIŞ OLACAK"

Elitaş, ''Sayın Cumhurbaşkanı 8 Temmuz'da yemin ettiği takdirde yeni sisteme başlamış oluyoruz. Eski hükümet bitiyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle bir tezkere gönderirse Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür, uzatıp uzatmama konusunda kararını beyan eder. Aldığımız izlenim; Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir irade beyanında bulunmayacağını görüyoruz. Bu açından '18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak' diye düşünüyoruz'' dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yerel seçimlere de ohal le gidelim,çok iyi oluyor böyle,demokrasimiz %100 seviyesine ulaşıyor!
Ohalin başkanlıktan bir farkı yoktu zaten. Reis başkan seçildi. Kalkacak zaten tabi. Artık herhangi bir ayrıcalık kalmadı.
Ön lisans mezunlarınada askerlik süresi kısaltılsa 8 aya düşürülsün erken tezkere istiyoruz
muz cumhuriyeti olduk tek kişi 81 milyon kişinin yerine kararlar alacak uganda muganda tanzanya falqn onlara döndük millet marsta tatil peşinde biz soğan patates
Sayın vekilim askerlik sürelerini bi an önce kısaltsanız mehmetçiklerinize müjdeli haberler bekliyoruz
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