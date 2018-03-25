Mustafa Tatçı, Yunus Emre’yi anlattı

Dr. Mustafa Tatçı, Mamak ilçe sakinlerini kültürümüzün en önemli mimarlarından olan Yunus Emre’nin manevi dünyasında yolculuğa çıkardı.
Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında her ay düzenlenen kültür sohbetlerinde Türk tasavvuf şiirinin öncü isimlerinden biri olan Yunus Emre, Dr. Mustafa Tatçı tarafından Mamaklılara anlatıldı.
Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilen söyleşide Tatçı, Yunus Emre’nin kimliği, kişiliği, seyahatleri ve kaleme aldığı eserleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yunus Emre’nin şiirlerinden örnekler de sunan Tatçı, program sonunda ise katılımcıların sorularını yanıtladı. Kültür sohbetlerinin bir sonraki konuğu ise 28 Mart Çarşamba günü Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde saat 19.00’da Ankara’nın tarihine ve kültürüne ışık tutan Abdülkerim Erdoğan olacak.
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