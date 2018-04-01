Mustafa Uslu’nun ‘beyaz listesi’ ATSO seçiminden galip ayrıldı

Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) 18 meslek grubundan 45 meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Oda salonunda gerçekleştirilen seçimlerde, Mevcut Başkan Mustafa Uslu’nun ’Beyaz Listesi’ galip geldi.

Ticaret Sanayi Odasın salonunda gerçekleşen seçimler gün boyu sürdü. 2 bin 298 delegesi bulunan odanın meclis üyesi seçiminde Mustafa Uslu’nun listesi 18 meslek grubundan 15’in de galip geldi.

Mustafa Uslu’nun ‘beyaz listesi’ 4. grup, 15. grup ve 18. grupta kazanamadı. Seçimlerde 18 gruptan 45 meclis üyesinin seçiminin yanı sıra 108 komite üyesi seçildi.

Seçilen 45 kişilik meclis üyesinin önümüzdeki hafta yönetim kurulu başkanı ve 10 kişilik yönetim kurulu üyesini belirleyecek. Meclis üyeleri daha sonra ise meclis başkanını seçecek.

Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, seçim sonrası yaptığı açıklamada, “ 1 Nisan tarihiyle bilindiği gibi Türkiye’nin birçok yerinde bu seçim süreci başlamıştı. Adıyaman’da, da sektör temsilcilerimizin seçimi oldu. Bizim ki toplam 45 meclis üyemizden oluşuyor, 18 meslek gurubunda seçim yaptık. Benimle birlikte beyaz pusula dediğimiz grupla 18’inin 15’ini, aldık, geriye kalan 3 tanesini de diğer arkadaşlarımız aldı. Netice itibariyle her şey sandıktır. Herkesin sandığa eyvallah demesi lazımdır. Sandık demek, irade demektir, sandık demek demokrasi demektir. Dolayısıyla sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun herkesin öpüp başına koyması lazım” dedi.

Tek amaçlarının Adıyaman’a, hizmet olduğunu dile getiren Uslu, “Bundan sonra Adıyaman’ımıza neler katabiliriz onu düşünmemiz lazım. Biz şuna, buna hiç dinlemeden yani kim ne diyorsa desin biz kendi işimize bakarız ama burada yine 3. Dönem Adıyaman halkının, Adıyaman’da, katma değer üreten insanların bizleri tercih etmiş olması, hakikatten beni daha çok borçlandırdıklarını düşünüyorum. Bizler bu memlekete hizmet etmek için varız. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.