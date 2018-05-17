Danıştaya 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, mezarı başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma törenine, Özbilgin'in eşi Sema ile oğulları Gökhan ve Serkan Özbilgin, ailenin yakınları, Danıştay Başkanvekili Namık Kemal Ergani ve Danıştay üyeleri katıldı.

Ergani, burada konuşmada, Özbilgin'in görevi başında haince vurularak şehit edildiğini hatırlatarak saldırının Özbilgin'in şahsında yalnızca Danıştaya değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine yapıldığını söyledi.

Özbilgin'i hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Ergani, "Çok iyi bir hukukçu, iyi bir insandı. Her zaman hafızalarımızda yer alacak." dedi.

Ergani, bu saldırının Danıştay mensupları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasisine ve hukuk devleti olduğuna inanlar tarafından unutulmayacağını vurgulayarak Özbilgin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Konuşmanın ardından Mustafa Yücel Özbilgin'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.