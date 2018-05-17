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Mustafa Yücel Özbilgin mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

Danıştaya 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2. Daire Üyesi Özbilgin'i anma törenine eşi, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Danıştay Başkanvekili Namık Kemal Ergani ile Danıştay üyeleri katıldı

Danıştaya 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, mezarı başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma törenine, Özbilgin'in eşi Sema ile oğulları Gökhan ve Serkan Özbilgin, ailenin yakınları, Danıştay Başkanvekili Namık Kemal Ergani ve Danıştay üyeleri katıldı.

Ergani, burada konuşmada, Özbilgin'in görevi başında haince vurularak şehit edildiğini hatırlatarak saldırının Özbilgin'in şahsında yalnızca Danıştaya değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine yapıldığını söyledi.

Özbilgin'i hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Ergani, "Çok iyi bir hukukçu, iyi bir insandı. Her zaman hafızalarımızda yer alacak." dedi.

Ergani, bu saldırının Danıştay mensupları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasisine ve hukuk devleti olduğuna inanlar tarafından unutulmayacağını vurgulayarak Özbilgin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Konuşmanın ardından Mustafa Yücel Özbilgin'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

- "Acısını hep yaşıyoruz"

Özbilgin'in eşi Sema Özbilgin, basın mensuplarının "Eşinizin vefatının üzerinden 12 yıl geçti. Neler hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Her an aklımızda, yüreğimizde. Bu acıyı hep yaşıyoruz ama 17 Mayıs geldiğine bu daha yoğun oluyor. İnanın hak etmemişti bunu ama çok büyük bir mertebeye ulaştı o da çok farklı bir şey." dedi.

"Çok üzgünüm, o kadar görmesi gereken şeyler vardı ki. Torunları oldu odan sonra, onları görmek onun hakkı değil miydi?" diyen Özbilgin, üzüntüsünün büyük olduğunu dile getirdi.

Özbilgin, çocuklarıyla avunmaya çalıştığını ancak duyduğu acının hiç bitmediğini kaydetti.

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