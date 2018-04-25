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Mustafakemalpaşa’da 23 Nisan kutlamaları Kıpçaklı çocukların gösterileriyle renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa’da 23 Nisan kutlamaları, kardeş şehir Kıpçaklı çocukların gösterileriyle renklendi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98.

Mustafakemalpaşa’da 23 Nisan kutlamaları Kıpçaklı çocukların gösterileriyle renklendi

Mustafakemalpaşa’da 23 Nisan kutlamaları, kardeş şehir Kıpçaklı çocukların gösterileriyle renklendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yılında, kardeş şehir Gagavuzya’nın Kıpçak Belediyesi’nden Mustafakemalpaşa’ya gelen çocuklar, sergiledikleri oyunlarla gönülleri fethetti. Çocuk şenlikleri kapsamında düzenlenen resmi törenlere katılan çocuk delegasyonu Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı’ndaki doğa yürüyüşünün ardından Adnan Menderes Meydanı’nda ülkelerine has oyunları beğeniye sundu. İlgi gören etkinlikte sahne alan 15 kişilik misafir çocuk grubu, renkli gösterilere imza attı.

Mustafakemalpaşa’da 23 Nisan kutlamaları Kıpçaklı çocukların gösterileriyle renklendi

Mustafakemalpaşa’da 23 Nisan kutlamaları Kıpçaklı çocukların gösterileriyle renklendi

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