HABER

Muş'taki kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

Bulanık ilçesinde bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı, iki silah ve bıçak ele geçirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hayvan pazarında iki aile arasında çıkan kavgada İbrahim Güngör'ün göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bulanık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucu olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda ise kalaşnikof ve bu silaha ait şarjör, 38 mermi, 9 milimetre çapında silah, silaha ait şarjör ve 50 mermi ile üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri devam etmektedir."

Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!
Müebbetlik paşadan ilk sözler: Cumhurbaşkanımızın kızları sevinmiştirMüebbetlik paşadan ilk sözler: Cumhurbaşkanımızın kızları sevinmiştir
Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçak Bulanık kavga muş

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.