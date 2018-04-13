Muş'taki kavga

Muş'un Bulanık ilçesinde bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hayvan pazarında iki aile arasında çıkan kavgada İbrahim Güngör'ün göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bulanık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucu olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda ise kalaşnikof ve bu silaha ait şarjör, 38 mermi, 9 milimetre çapında silah, silaha ait şarjör ve 50 mermi ile üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri devam etmektedir."