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Muş'taki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 00:42 | Son Güncelleme

Korkut ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan çocuğun cesedi, ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu bulundu

Muş'un Korkut ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Mollababa köyünde sele kapılan 13 yaşındaki Rojat Yener'in cesedi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ile jandarma ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu köye 10 kilometre mesafede bulundu. Ceset Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Balkır köyünde meydana gelen sele kapılan engelli Ferhat Yaman (23) hayatını kaybetmiş, Mollababa köyündeki Rojat Yener ise kaybolmuştu.

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korkut muş ölü sel

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