Muş'taki şiddetli yağış

Muş'un Korkut ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı.
Mollababa köyünde sele kapılan 13 yaşındaki Rojat Yener'in cesedi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ile jandarma ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu köye 10 kilometre mesafede bulundu. Ceset Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şiddetli yağış nedeniyle Balkır köyünde meydana gelen sele kapılan engelli Ferhat Yaman (23) hayatını kaybetmiş, Mollababa köyündeki Rojat Yener ise kaybolmuştu.
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi
Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!
Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!
ABD, PKK'lı teröristlere isyan eden köyü bombaladı
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum