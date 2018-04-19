Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden Rektör Coşkun’a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bayburt Şube Başkanı Erdal Şentürk ve yönetim kurulu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.
Genel Sekreter Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman’ın hazır bulunduğu ziyarette, Şentürk ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Rektör Coşkun dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Rektör Coşkun, kentle ilgili çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyaret dolayısıyla yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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