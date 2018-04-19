HABER

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden Rektör Coşkun’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 08:41 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bayburt Şube Başkanı Erdal Şentürk ve yönetim kurulu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden Rektör Coşkun’a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bayburt Şube Başkanı Erdal Şentürk ve yönetim kurulu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.
Genel Sekreter Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman’ın hazır bulunduğu ziyarette, Şentürk ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Rektör Coşkun dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Rektör Coşkun, kentle ilgili çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyaret dolayısıyla yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!
Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezasıSon dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası
Büyük şok! Duruşmada kendini yakmaya çalıştıBüyük şok! Duruşmada kendini yakmaya çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci kaza! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Feci kaza! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Motosikletli sapık kameraya yakalandı

Motosikletli sapık kameraya yakalandı

Kulislerde 'aday' iddiası! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'yla görüşecek

Kulislerde 'aday' iddiası! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'yla görüşecek

Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Ölü ve yaralılar var

Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Ölü ve yaralılar var

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Ahmet Hakan yazdı

Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Ahmet Hakan yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.