HABER

Muş’tan 100 öğrenci İstanbul ve Çanakkale’ye gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube (TDP) Müdürlüğünün koordinesinde ve “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında 100 öğrenci İstanbul ve Çanakkale illerine gönderildi.Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü koordinesinde ve “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında daha öncesinde hiç geziye katılmamış, maddi yönden dezavantajlı öğrenciler için gezi programı düzenlendi.

Muş’tan 100 öğrenci İstanbul ve Çanakkale’ye gönderildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube (TDP) Müdürlüğünün koordinesinde ve “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında 100 öğrenci İstanbul ve Çanakkale illerine gönderildi.
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü koordinesinde ve “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında daha öncesinde hiç geziye katılmamış, maddi yönden dezavantajlı öğrenciler için gezi programı düzenlendi. İstanbul ve Çanakkale illerini kapsayan gezi programına katılan 100 öğrenci ile 10 polis memuru, Muş Havalimanından uğurlandı.
İl merkezi dâhil olmak üzere ilçelerde yaşamını sürdüren toplam 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen gezi programı ile ilgili Muş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geziye Muş merkezden 35, Hasköy ilçesinden 14, Korkut ilçesinden 14, Varto ilçesinden 10, Bulanık ilçesinden 12, Malazgirt ilçesinden 11 öğrenci olmak üzere toplam 100 çocuk katıldığı ve ayrıca başlarında 10 polis memurunun da görevli olduğu belirtildi.
Öte yandan, geziye katılan 100 çocuk ve 10 görevlinin ulaşım, konaklama ve benzeri giderlerinin Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Muş’tan 100 öğrenci İstanbul ve Çanakkale’ye gönderildi

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişmeDeniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme
Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.