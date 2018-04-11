Muş’tan 100 öğrenci İstanbul ve Çanakkale’ye gönderildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube (TDP) Müdürlüğünün koordinesinde ve “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında 100 öğrenci İstanbul ve Çanakkale illerine gönderildi.
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü koordinesinde ve “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında daha öncesinde hiç geziye katılmamış, maddi yönden dezavantajlı öğrenciler için gezi programı düzenlendi. İstanbul ve Çanakkale illerini kapsayan gezi programına katılan 100 öğrenci ile 10 polis memuru, Muş Havalimanından uğurlandı.
İl merkezi dâhil olmak üzere ilçelerde yaşamını sürdüren toplam 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen gezi programı ile ilgili Muş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geziye Muş merkezden 35, Hasköy ilçesinden 14, Korkut ilçesinden 14, Varto ilçesinden 10, Bulanık ilçesinden 12, Malazgirt ilçesinden 11 öğrenci olmak üzere toplam 100 çocuk katıldığı ve ayrıca başlarında 10 polis memurunun da görevli olduğu belirtildi.
Öte yandan, geziye katılan 100 çocuk ve 10 görevlinin ulaşım, konaklama ve benzeri giderlerinin Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı tarafından karşılanacağı öğrenildi.
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