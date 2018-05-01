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Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 10:38 | Son Güncelleme

Konya'da kadın öğretmen ile erkek öğrencisi arasındaki mesajlaşma, hem boşanma hem de tazminat cezasıyla sonuçlandı. Kadın öğretmen D.D.'nin., erkek öğrencisine müstehcen içerikli mesaj ve fotoğraflarını gönderdiğini fark eden kendisi gibi öğretmen eşinin açtığı dava sonrasında mahkeme, boşanmalarının yanı sıra D.D.'yi eski kocasına 20 bin TL tazminat ödemeye de mahkum etti.

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Konya'da yaşanan olayda, bir lisede İngilizce öğretmeni olan D.D., kendisi gibi öğretmen olan eşi arasında boşanma davası sürdüğü sırada iddiaya göre erkek öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı. Sık yaşanan telefonlaşmaların ardından D.D., müstehcen yazışmalar yaptığı öğrencisine ayrıca çıplak fotoğraflarını da gönderdi. Durumu fark eden koca, önce öğrenciyi uyardı, eşi D.D. hakkında mahkemeye başvurdu.

"EDEP DIŞI DAVRANIŞTA BULUNDU"

Aile mahkemesine başvuran koca, boşanma davaları sürdüğü sırada eşinin kendi kişisel haklarına saygısızlık yaptığını, edep dışı davranışta bulunduğunu, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürdü. Hem boşanmak istedi hem de 200 bin TL tazminat talep etti. D.D. ise mahkemede eşinin kendisiyle ilgilenmemesi ve şiddet uygulamasından dolayı bunları gerçekleştirdiğini anlattı. Bunun yanı sıra D.D. de eşine karşı boşanma davası açtı ve tazminat talep etti.

20 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Davayı gören aile mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak D.D.'nin açtığı davaları reddetti. Mahkeme, D.D.'nin, öğretmen eşine 20 bin TL tazminat ödemesine de karar verdi.

DHA

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Konya öğretmen öğrenci taciz

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