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MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ; CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Şişli'de ayakkabı mağazasında ayakkabı deneyen bir kişinin cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Şişli'de ayakkabı mağazasında ayakkabı deneyen bir kişinin cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Mecidiyeköy'de ayakkabı mağazasında geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Müşteri gibi ayakkabı mağazasına giren 18 yaşından küçük bir kişi, bir süre mağazanın içinde dolaştı. Bir müşterinin koltuğa oturarak ayakkabı denediğini gören kişi harekete geçti.

Cep telefonunu çalan hırsız hızla kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı yakalamak için polis çalışma başlattı.

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