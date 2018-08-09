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Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri’de otel sahibi Ahmet İstif’in, çalışanların mesai saatleri dışında otelin havuzunu kullanmasına yönelik bir kadın müşterinin eleştirisine sosyal medya hesabından verdiği yanıt, binlerce beğeni aldı.

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

İstanbul’un Silivri ilçesindeki bir otelin sahibi Ahmet İstif’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım, hem turizm sektörü çalışanları hem de birçok çevrede yankı uyandırdı. Bir kadın müşterinin internet üzerinden, "Personel havuza giriyor, iğrenç" şeklinde yorumda bulunması üzerine İstif, "Hee hanımefendi giriyorlar. O çocuklar sabahtan akşama kadar sana hizmet ediyor. Sırf havuza değil, yorulanları otel odalarında dinlendiriyorum" paylaşımında bulundu.

Kısa sürede binlerce beğeni alan ve paylaşılan bu yorumun ardından İstif, "Personel yemeği yerine açık büfeden yemek yiyorlar. Geceleri iş bitince bira içip oturduğunuz şezlonglarda keyif yapıyorlar. Çünkü onlar da insan" diye ikinci bir paylaşım yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, binlerce beğeni alan paylaşımda bahsedilen otelin adını öğrenmek istedi. Ancak İstif, "Abiler, ablalar otelin ismini soruyorsunuz gizli de değil ama şimdi yazarsam reklam falan derler, keyfimi bozarlar hiç uğraşamam" diyerek tesisin adını vermedi.

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'BAZEN 20 SAAT ÇALIŞIYORLAR'

DHA’nın ulaştığı otel sahibi Ahmet İstif, yaptığı paylaşımın kesinlikle reklam amaçlı olmadığını söyledi. Ahmet İstif, otelin bulunduğu Selimpaşa’nın 5-6 bin nüfuslu bir balıkçı kasabası olduğunu, buradaki Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nden öğrenciler ve Selimpaşa’nın gençleriyle aile ortamı içinde çalıştıklarını söyledi.

İstif, "Burada ailecek çalıştığımız için o çocukları da hiçbir şekilde sıkmıyoruz. Bizim personel yemeğimiz yok, bütün izinleri var. Bazen 20 saat çalıştıkları da oluyor ama havuza da denize de giriyorlar. Öyle bir kısıtlamamız yok. Zaten çok büyük bir işletme değiliz. 60 personeliz. Bu tabi zor bir meslek. İnsanların tatil yaptığı zamanlarda biz çalışıyoruz. Evet yeri geliyor stajyerinden üst kadrolarına kadar 20 saat çalışıyoruz. Kışın biraz dinlenme şansımız oluyor. Tabi personeli çok sıkmamak lazım. Kıyafet konusunda da sıkmamak lazım. Çünkü onlar da insan, anlayışlı olmak lazım" dedi.

DHA

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istanbul Silivri otel sahibi

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Çalışanının hakkını savunan adam gibi patron.
adam adammmm
Helal olsun sevgili iş veren...helal olsun..ben öyle oteller biliyorum ki tüm açık büfeyi çöpe döküp çalışana bir lokmayı yasaklıyorlar
Sayın my net sende mi omurgasız dümenci medyanın suyuna girdin düzelt şu borsayı 95 bin olmuş hala 98 bin gösteriyorsun tüm kafa demirören ziraattan kredi alıp senidemi bünyesine kattı yoksa ...
@milletimo707 AL Bİ ŞİZOFREN KLAVYE EKONOMİSTİ DAHA
@milletimo707 uluslararası borsa sitelerinde bile 98 binlerde iken sen hangi kaynağa dayanarak 95 bin olduğunu iddia ediyorsun acaba ??
helal
İnsana değer ver ki, insanlık yücelsin. Tebrikler
bu tür kişilere.. baba patron denir
valla kardeşim senin elemanın olmayı çok isterim sizin gibi patron yok.
adamsınnn...
Bu otel sahibini ülkeye başkan yapmalıyız
Bu tarz uygulamalar turizmde sektörün değer kaybetmesi sonucunu doğurmaktadır. Hiçbir koşulda çalışanlar müşterilen faydalandığı imkanlardan aynı anda faydalandırılamaz. İşveren eğer çalışanlarına yoğun sezon içerisinde rahatlama imkanı tanımak istiyorsa, otele yakın konumda bir havuzlu villa kiralama yoluna gidebilir.
HARBİ ADAMSIN İSTİF AHMET
ADAMMIŞSIN BE OTEL SAHİBİ ARKADAŞ..ALLAHINA KURBAN OLUYUM SENİN. ARTI SENİN OTELİ BİLİYORUM. ÇOKTA ZEVKLİ VE GÜZEL BİR OTELDİR....
adamın instagram hesabını yanlış yazmıssınız alt çizgi var. Binlerce beğeni almış diyosunuz adamı 262 takip ediyor. :) Benide takip edin ara sıra haberimi yaparsınız.
İşte patron bee.
SENİ BULACAGİM İSTİF AHMET VE GELİP OTELİNDE MİSAFİR KALACAĞIM ADAMSIN
ALLAH SENİ VARETSİN GÜZEL İNSAN. BELLİKİ SENDE ÇALIŞARAK KAZANAN İYİ İNSANLARDANSIN BENDE İŞVEREN BİR KİŞİYİM HER ZAMAN ÇALIŞANLARIMIN YANINDAYIM. Adamsın vesselam
Süperrrr cevap
helal olsun böyle insanlara ihtiyacımız var..
KRAL SIN USTAD
tek kelime ile otel sahibi mükemmel bir insansın abicim rabbim sana kat kat fazlasını versin inşallah o bayan arkadaşada az biraz insanlık versin
alkışlıyorum
parası olan herkes temiz diye bir şey mi var? yada parası olmayan pis mi oluyor? çalışan havuza girince neden iğrenç oluyor anlamadım. kullandığı odayı öncesinde kimin ne şekilde kullandığını biliyor mu?
adamsın allah işini gücünü rastgetirsin
eyi reklam
tüylerim ürperdi insansın insan
Helal olsun böyle insanlara ihtiyacımız varr
helal olsun örnek bir davraniş iste bir patronun olmasi gereken tüm şartlari taşiyor
tüm hilton otelleri senin olsun inşallahgüzel yürekli insan
Zihniyete helal olsun!
helal sana patron
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