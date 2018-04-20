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Müsteşar Dönmez, Osmaneli standını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, kariyer günlerinde kurulan Osmaneli standını ziyaret etti.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 5.Kariyer Günleri için Bilecik’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Osmaneli Belediyesi’nin açtığı standı da ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, kariyer günlerinde kurulan Osmaneli standını ziyaret etti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 5.Kariyer Günleri için Bilecik’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Osmaneli Belediyesi’nin açtığı standı da ziyaret etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli Belediyesi tanıtım organizasyonlarında her zaman yerini alıyor. Ülkemizdeki çoğu fuarda yerini alan belediyemiz ilgi odağı oluyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Günlerinde belediyemiz tanıtım standını açtı. Kariyer günlerinin ilk gününde konuşmacı olarak katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez standımızı ziyaret etti. Ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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