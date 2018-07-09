Musul'da aşiret güçleri, DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusunu öldürdü

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlusunun bölgedeki aşiret güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Hamid el-Cuburi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Musul'un güneybatısında yer alan Baac ilçesindeki halk ve aşiretlerin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu Ahmed Farhan Hamdan el-Ubeydi ile beraberindeki bir teröristi öldürdüğünü ifade etti. Cuburi olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Tümgeneral Cuburi, Musul kent merkezinin doğu yakasında ise ellerine geçen istihbarat doğrultusunda DEAŞ safında yer alan 5 teröristin yakalandığını söyledi.

Musul'un Sincar ilçesindeki güvenlik gelişmelerine de değinen Cuburi, DEAŞ tarafından yere döşendiği tahmin edilen 220 mayın, 2 bomba kemeri ve 3 havan mermisinin federal polis güçleri tarafından kontrollü olarak imha edildiğini aktardı.

