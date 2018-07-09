Musul'da aşiret güçleri, DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusunu öldürdü

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlusunun bölgedeki aşiret güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Irak ordusunda görevli Tümgeneral Hamid el-Cuburi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Musul'un güneybatısında yer alan Baac ilçesindeki halk ve aşiretlerin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu Ahmed Farhan Hamdan el-Ubeydi ile beraberindeki bir teröristi öldürdüğünü ifade etti. Cuburi olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.
Tümgeneral Cuburi, Musul kent merkezinin doğu yakasında ise ellerine geçen istihbarat doğrultusunda DEAŞ safında yer alan 5 teröristin yakalandığını söyledi.
Musul'un Sincar ilçesindeki güvenlik gelişmelerine de değinen Cuburi, DEAŞ tarafından yere döşendiği tahmin edilen 220 mayın, 2 bomba kemeri ve 3 havan mermisinin federal polis güçleri tarafından kontrollü olarak imha edildiğini aktardı.
Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...
Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz
Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum