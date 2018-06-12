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Musul'da bayram hazırlığı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

Pazar esnafından Fırıncı Mahmud Fadıl: - "Bayramının gelmesiyle işler artmaya başladı. İnsanlar pazara gelip birçok şey satın alıyor. İşler artık rayına girmeye başladı. Terör Örgütü DEAŞ varken işler oldukça kötüydü"

MUSUL (AA) - Irak'ta 2014 yılı haziran ayında terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edildikten sonra eylül 2017'de kurtarılan Musul kentinde savaşın neden olduğu yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kentte savaşın neden olduğu yıkımın etkileri devam etse de binlerce insan, kamplarda yaşamak yerine evlerine dönüyor.

Ramazan Bayramı heyecanının yaşandığı Musul'daki çarşı ve pazarda hareketlilik yaşanıyor. Musullular, bayram alışverişi için, yıkılmış binalar ve enkaza dönmüş araçların bulunduğu cadde ve sokaklardan geçerek pazar yerine akın ediyor.

Çoğunlukla Türkmenlerin yaşadığı Reşidiye Mahallesi sakinleri, Ramazan Bayramı için ihtiyaçlarını semt pazarından karşılıyor.

Pazar esnafından Fırıncı Mahmud Fadıl, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramının gelmesiyle işler artmaya başladı. İnsanlar pazara gelip birçok şey satın alıyor. İşler artık rayına girmeye başladı. Terör Örgütü DEAŞ varken işler oldukça kötüydü." dedi.

Musul'da 20 yıldır esnaflık yaptığını anlatan Kahtan Adnan Hasan ise terör örgütü DEAŞ'in kenti işgali sırasında evine isabet eden bomba nedeniyle karısı ve beş çocuğunu kaybettiğini söyledi. DEAŞ sonrası Musulluların daha iyi hayat şartlarına sahip olduğunu dile getiren Hasan, insanların artık güvenli bir şekilde dışarı çıktıklarını, çarşı ve pazara gittiklerini ifade etti.

Musul'da Dicle Nehri'nde tuttuğu balıkları pazardaki tezgahta satarak geçimini sağlayan Ahmed Hamid Cemil ise balıkçılık yaparak üç çocuğunun rızkını çıkarmaya çalışıyor. Cemil, DEAŞ zamanında da balıkçılık yaptığını ancak sürekli korku içinde olduklarını belirtti.

DEAŞ'ın Musul'dan temizlenmesinin ardından kentteki insanların yavaş yavaş toparlanmaya başladığını aktaran Cemil şunları söyledi:

"Elhamdülillah işlerim iyiye gidiyor. Ramazan dolayısıyla pazar hareketli, şehrimizde hayat yeniden başladı. İnsanlar evlerini yapıyor, günlük rızıklarını kazanmak için çalışıyor. Bazı sıkıntılar da yok değil, işsizlik, parasızlık ve bazı hizmetlerin eksikliği gibi. Bu konuda hükumetten beklentilerimiz var. Daha çok hizmet istiyoruz, iş imkanları oluşturulmalı, maaşlar arttırılmalı ve insanların evlerini yeniden yapmasına katkı sağlanmalı."

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Anahtar Kelimeler:
bayram ırak Musul

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