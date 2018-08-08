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Musul'da DEAŞ döneminde çalışan memurlara ihraç

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 02:26 | Son Güncelleme

Musul'da DEAŞ döneminde çalışan memurlara ihraç

MUSUL (AA) - Musul'da, terör örgütü DEAŞ döneminde devlet kurumlarındaki çalışmalarını sürdüren üst düzey memurlar hakkında görevden alma kararı çıkarıldı.

AA muhabirine konuşan Musul Valisi Nofel Hummadi es-Sultan, "Musul Vilayet Meclisinin, kentteki devlet kurumlarında şube müdürü ve daha üst düzeyde görevli bulunan memurların DEAŞ döneminde çalışmalarını sürdürdükleri için görevden alınması kararını onayladım." dedi.

Vali, kararın "doğru" olduğunu belirterek, "Örgütle iş birliği içerisinde bulunup onlara yardım ve yataklık edenlere başka fırsat verilmemesi gerekir. Valilik, kararı hızlıca uygulanması için tüm devlet dairelerine bildirdi." ifadelerini kullandı.

Eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi ise karara ilişkin "haksızlık" nitelemesinde bulunarak, Musul yerel yönetiminin kentteki idari mekanizmaya bu kararla zarar vererek son çiviyi çaktığını söyledi. Nuceyfi, "Bu memurlar, DEAŞ'in işgaline dayandı ve Bağdat hükümetinin kentte kalmaları yönündeki çağrısını yerine getirerek, hastaların tedavisini sürdürdü ve su ile diğer temel hizmetleri 2 milyondan fazla insana sundu." değerlendirmesi yaptı.

Nuceyfi, söz konusu kararın yürürlüğe girmemesi çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Musul

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