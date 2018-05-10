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Musul'da enkaz altında halen binlerce ceset var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

Musul'da enkaz altında halen binlerce ceset var

MUSUL (AA) - HEMN BABAN - Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarılmasının üzerinden 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen enkaz altında militanlara ve sivillere ait binlerce çürümüş ceset çıkarılmayı bekliyor.

Irak'taki ortak güçler, 17 Ekim 2016 tarihinde, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl elinde tuttuğu Musul kent merkezinin geri alınması için geniş ve kapsamlı bir operasyon başlattı. Yüz binlerce sivilin yer aldığı Musul kent merkezinde güvenlik güçleri ve teröristler arasında yaklaşık 9 ay boyunca amansız ve çetin bir çatışma yaşandı.

Musul'daki hemen hemen tüm kamu binaları ve sivillerin evlerinde konuşlanan DEAŞ militanlarının etkisiz hale getirilmesi için ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da operasyonda yer aldı.

DEAŞ hedefleri savaş uçaklarınca vurulurken birçok sivil de evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. En ağır tahribat ise kentin "Eski Musul" bölgesinde meydana geldi.

Operasyonun bitmesinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçti ancak enkaz altından her gün sivil ve militanlara ait cesetlerin çıkarılmasına devam ediliyor. Bazı mahallelerden ise militanlara ait cesetlere hiç dokunulmaması nedeniyle yoğun koku yayılıyor.

Bazı enkazlarda ise, militanlara ait mühimmat ve bomba düzeneklerine hiç dokunulmamış olması dikkati çekiyor.

Musul'da enkaz altında kalan sivillerin sayısı hakkında birçok defa farklı rakamlar açıklansa da şimdiye kadar net bir bilgi verilmedi.

Musul Belediye Başkanı Abdussettar Habu, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar sivillere ait 2 bin 860 ceset enkaz altından çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Habu, enkaz altından 920 militan cesedinin çıkarıldığını, 2 bininin ise enkaz altından çıkarılmasının beklendiğini söyledi.

Habu, Eski Musul'un en çok hasar gören bölgeler arasında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eski Musul bölgesinde şu ana kadar sivil ve militanlara ait bin ceset çıkardık ancak halen enkaz altında çok sayıda çürümüş ceset var. Şu ana kadar kentte 3 milyon metrekare alanda enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarını tamamladık. Yoğun çatışmaların olduğu bölgeler başta olmak üzere Musul'un genelinde yaklaşık 5 milyon 500 ton çöp yığını temizlendi. 4 milyon ton çöpün temizliğine yönelik çalışmalar da devam ediyor. "

Musul sakini Ali Halil ise kentte dolaşırken ceset kokusundan dolayı maske taktığını anlatarak, "Eski Musul'un Mekavi Mahallesi, en çok hasar gören yerlerin başında. Burada çok sayıda ceset var. Cesetlerin çoğu DEAŞ militanları ve onların ailelerine ait. Kimse burada enkaz çalışmasında bulunup cesetleri çıkarmıyor." dedi.

Sivil savunma ekibinde gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Halil, kendisinin şu ana kadar 10'dan fazla cesedi enkaz altından çıkardığını kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Temmuz 2017 tarihinde Musul kent merkezinin DEAŞ'tan tamamen geri alındığını duyurmuştu. Musul kenti, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçmişti.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden harekât başlatılmıştı.

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