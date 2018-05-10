Musul'da enkaz altında halen binlerce ceset var

MUSUL (AA) - HEMN BABAN - Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarılmasının üzerinden 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen enkaz altında militanlara ve sivillere ait binlerce çürümüş ceset çıkarılmayı bekliyor.

Irak'taki ortak güçler, 17 Ekim 2016 tarihinde, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl elinde tuttuğu Musul kent merkezinin geri alınması için geniş ve kapsamlı bir operasyon başlattı. Yüz binlerce sivilin yer aldığı Musul kent merkezinde güvenlik güçleri ve teröristler arasında yaklaşık 9 ay boyunca amansız ve çetin bir çatışma yaşandı.

Musul'daki hemen hemen tüm kamu binaları ve sivillerin evlerinde konuşlanan DEAŞ militanlarının etkisiz hale getirilmesi için ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da operasyonda yer aldı.

DEAŞ hedefleri savaş uçaklarınca vurulurken birçok sivil de evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. En ağır tahribat ise kentin "Eski Musul" bölgesinde meydana geldi.

Operasyonun bitmesinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçti ancak enkaz altından her gün sivil ve militanlara ait cesetlerin çıkarılmasına devam ediliyor. Bazı mahallelerden ise militanlara ait cesetlere hiç dokunulmaması nedeniyle yoğun koku yayılıyor.