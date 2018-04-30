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Muş'un kurtuluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Vali Yıldırım'a kutlama mesajı gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Muş'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım'a bir kutlama mesajı gönderdi.

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