Muş'un kurtuluş yıl dönümü

Başbakan Binali Yıldırım, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Muş'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım'a bir kutlama mesajı gönderdi.

