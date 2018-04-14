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Mut Belediyesi parke çalışmalarına devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Mersin Mut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yollara parke döşemeye devam ediyor.Mut Belediyesi tarafından ilçede ve mahallelerde başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mut Belediyesi parke çalışmalarına devam ediyor

Mersin Mut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yollara parke döşemeye devam ediyor.
Mut Belediyesi tarafından ilçede ve mahallelerde başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin bozuk yollarında başlatılan düzenleme çalışmaları aralıksız sürdüren Mut Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi Bekçi sokaktaki kilit parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.
Kilit Parke çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, “Mut Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile ilçemiz daha modern bir hale kavuşacak. Çalışmalarımızı hız kesmeden devam edeceğiz. İlçe halkına hizmet etmek bizim görevimiz” dedi.

Mut Belediyesi parke çalışmalarına devam ediyor

Mut Belediyesi parke çalışmalarına devam ediyor

Mut Belediyesi parke çalışmalarına devam ediyor

Mut Belediyesi parke çalışmalarına devam ediyor

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