Mut Belediyesi’nden çiftçilere 3 bin kayısı fidanı

Mersin Mut Belediyesi tarafından çiftçilere 3 bin kayısı fidanı dağıtıldı.
Mut Belediyesi tarafından Çömelek ve Karacaoğlan Mahalleleri’nde çiftçilere kayısı fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, fidan dağıtımında yaptığı konuşmada, ilçedeki vatandaşların tarımdan geçindiğini ifade etti.
Belediye olarak Tarımsal İşler Müdürlüğü kurduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Düzenli olarak çeşitli ürünlerin dağıtımını yapıyoruz. Meclisimizce Iğdır Şalağı kayısı çeşidi ve domates fidesi desteği verme kararı aldık. Yaklaşık 3 bin şalak kayısı fidanı dağıttık. Yayla grubu dediğimiz 7 ayrı yaylacılarımıza da domates fidesi dağıtacağız. Yayla domatesçilerini de destekleyerek ayağa kaldırmaya çalışacağız. Tarımsal desteklerimiz bundan sonra da aralıksız devam edecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor
AK Parti'nin Meral Akşener planı!
Erken seçimle milyonlarca gencin oy kullanıp kullanamama durumu etkilendi
Uykudayken koklanan kokular rüyalarımızı etkiliyor
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum