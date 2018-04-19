Mut Belediyesi’nden çiftçilere 3 bin kayısı fidanı

Mersin Mut Belediyesi tarafından çiftçilere 3 bin kayısı fidanı dağıtıldı.

Mut Belediyesi tarafından Çömelek ve Karacaoğlan Mahalleleri’nde çiftçilere kayısı fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, fidan dağıtımında yaptığı konuşmada, ilçedeki vatandaşların tarımdan geçindiğini ifade etti.

Belediye olarak Tarımsal İşler Müdürlüğü kurduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Düzenli olarak çeşitli ürünlerin dağıtımını yapıyoruz. Meclisimizce Iğdır Şalağı kayısı çeşidi ve domates fidesi desteği verme kararı aldık. Yaklaşık 3 bin şalak kayısı fidanı dağıttık. Yayla grubu dediğimiz 7 ayrı yaylacılarımıza da domates fidesi dağıtacağız. Yayla domatesçilerini de destekleyerek ayağa kaldırmaya çalışacağız. Tarımsal desteklerimiz bundan sonra da aralıksız devam edecek" dedi.