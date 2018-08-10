"Müteahhide zorla senet imzalatıldığı" iddiası

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da bir kamu kurumunun alt yapı ihalesini alan müteahhit C.D'nin silahla yaralanıp zorla senet imzalatıldığı iddiasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, iş adamı C.D. bir kamu kurumunun alt yapı ihalesini almasının ardından işin bir bölümü için taşeron firmayla anlaştı. C.D, daha sonra taşeron firma sahibi Naim D. ve oğlu Yusuf D. ile olan iş akdini feshetti.

İş adamı C.D. fesih işleminin ardından 15 Mayıs'ta iş yerine gelen taşeron firma sahibi ve oğlunun kendisini silahla yaralayıp zorla 10 milyon liralık senet imzalattığı iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müteahhidi silahla bacağından vurduğu öne sürülen Yusuf D'yi Kocaeli'de yakaladı.

Daha önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandığı ve bir süre sonra serbest kaldığı belirlenen Yusuf D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya karıştığı ileri sürülen taşeron firma sahibi Naim D’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

