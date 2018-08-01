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Müteahhit, 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:19 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, 12 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan müteahhit B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Elazığ'da iddiaya göre, müteahhit B.A.

Müteahhit, 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da, 12 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan müteahhit B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ'da iddiaya göre, müteahhit B.A. temelden veya kaba inşaatı tamamlanmış olan inşaatları noter sözleşmesi yaparak vatandaşlara sattı. Anlaşma süresince inşaatları tamamlayamayan ve aynı daireleri birden fazla kişiye sattığı öne sürülen müteahhit B.A.'yı., 12 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandırdığı iddiasıyla Malatya'da gözaltanı alındı. Sahte kimlikle yakalanan B.A., Elazığ'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Müteahhit, 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı

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