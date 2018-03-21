Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu

Adana’da bir sitede kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitle anlaşıp dairelerini veren kişilerin binanın riskli olduğuna dair karot raporu alması sonucunda, site içerisinde bulunan bir binanın elektriği kesildi. Elektriği kesilen binada hayat dururken, müteahhitle anlaşamayan ve yaşamlarını sürdüren 40 daire sahibi mağdur oldu.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan iki bloklu sitenin kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitle uzlaşma sağlayamayan site sakinleri, evlerinde oturdukları halde elektrikleri kesildiği için mağdur olduklarını dile getirdiler. Apartman sakinleri adına seslenen 47 yaşındaki apartman yöneticisi Neşet Gültekin,” Kentsel dönüşümde müteahhit uzlaşması olmaksızın, kat maliklerinin bir kısmının taraflı sözleşmelerle karot aldırması ve binamızın riskli tespiti sonrası ve idari süreç sonrasında bugün herhangi bir bildirim yapılmaksızın elektriğimiz kesildi” dedi.

Sitelerinde bulunan iki apartmandan birinin elektriğini kesildiği ifade eden Gültekin,” Birkaç gün içerisinde muhtemelen diğer binamızın elektriği kesilecek. Bu binalarda yaşlı, hasta, kanser hastası olup dolabında ilacı olduğu düşünülmeksizin, oksijen tüpüne bağlı bir hasta var mı düşünülmeksizin ansızın elektriğimiz kesildi. Bu bir insani suç, insanı kabahat” ifadelerini kaydetti.