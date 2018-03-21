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Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 06:52 | Son Güncelleme

Adana’da bir sitede kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitle anlaşıp dairelerini veren kişilerin binanın riskli olduğuna dair karot raporu alması sonucunda, site içerisinde bulunan bir binanın elektriği kesildi.

Adana’da bir sitede kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitle anlaşıp dairelerini veren kişilerin binanın riskli olduğuna dair karot raporu alması sonucunda, site içerisinde bulunan bir binanın elektriği kesildi. Elektriği kesilen binada hayat dururken, müteahhitle anlaşamayan ve yaşamlarını sürdüren 40 daire sahibi mağdur oldu.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan iki bloklu sitenin kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitle uzlaşma sağlayamayan site sakinleri, evlerinde oturdukları halde elektrikleri kesildiği için mağdur olduklarını dile getirdiler. Apartman sakinleri adına seslenen 47 yaşındaki apartman yöneticisi Neşet Gültekin,” Kentsel dönüşümde müteahhit uzlaşması olmaksızın, kat maliklerinin bir kısmının taraflı sözleşmelerle karot aldırması ve binamızın riskli tespiti sonrası ve idari süreç sonrasında bugün herhangi bir bildirim yapılmaksızın elektriğimiz kesildi” dedi.

Sitelerinde bulunan iki apartmandan birinin elektriğini kesildiği ifade eden Gültekin,” Birkaç gün içerisinde muhtemelen diğer binamızın elektriği kesilecek. Bu binalarda yaşlı, hasta, kanser hastası olup dolabında ilacı olduğu düşünülmeksizin, oksijen tüpüne bağlı bir hasta var mı düşünülmeksizin ansızın elektriğimiz kesildi. Bu bir insani suç, insanı kabahat” ifadelerini kaydetti.

‘Kentsel dönüşüm suistimal edilen bir yasa’
Gültekin kentsel dönüşümün güzel bir yasa olduğu vurgularken,” Kentsel dönüşüm yasa olarak güzel bir yasa ancak suiistimal edilen bir yasa, rantsal dönüşüme döndürüldü. Hepimiz mağduruz, devletten ve bu yasayı çıkaranlardan bu konu hakkında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Sorumuzun bir anca çözülmesini talep ediyoruz” dedi.

Son olarak Gültekin,” İki binada 60 paydaşız, 3 tanesi iş yeri, 57’si mesken. 57 mesken içerisinde 15 daire boşaltılırken, geri kalanı sakinlerimiz yaşamlarını devam ettiriyor. Boşaltılan dairelerde ise kapıları, pençeleri sökülmüş bir halde. Virane hale getirilmiş metruk bina haline dönüştürülmeye çalışıyor. Kentsel dönüşümde müteahhit’in rantı işin içine girince komşu hukukumuzu da bitirdiler” sözlerini kaydetti.

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu

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Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu
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Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu
3 / 7

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu
4 / 7

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu
5 / 7

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu
6 / 7

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu
7 / 7

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karot raporuyla karanlığa mahkum oldu
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