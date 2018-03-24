Müteahhitler Derneği açıldı

Bilecik’te kurulan Müteahhitler Derneği’nin açılışı gerçekleştirildi.

Dernek binasında yapılan açılışta, Bilecik Müteahhitler Dernek Başkanı Mehmet Yağız’ın yanı sıra derneğin üyeleri de hazır bulundu.

Açılışta konuşma yapan Bilecik Müteahhitler Dernek Başkanı Mehmet Yağız, “Derneğimizin kuruluş amacı Bilecik’teki müteahhit arkadaşlarımızı bir araya getirmek, sektörle ilgili konularda istişarelerde bulunmak ve bu bağla sorunlarımızı birlikte çözmek. Ülke ve ilimiz ekonomisinde katkıda bulunan arkadaşlarımızla resmi kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde olup elimizden geldiği kadar gelişen şehrimizi daha güzel daha yaşanılabilir bir Bilecik için birlikte hareket edip eksikliklerimizi ortaya döküp ortak çözüm noktasında akıl birliği, fikir birliği, el birliği ile bir şeyleri konuşup çözeceğimize inanıyoruz. Gelişen Bilecik’imizi inşa ederken yapı sektörünü buluşturup faklı fikirlerin öne atılıp sağlıklı ve estettik yönden yapıların daha güzel projelerle birleştirilip güzel yapıların ortaya çıkmasını sağlamak, kaliteyi arttırıp, müşteri memnuniyetini ve müşteri memnuniyetini ve müşteri güvenini arttırma amacı gütmekteyiz. Dediğimiz gibi bu işi elbirliği ile özellikle şehrimizin idarecileri ile istişare ederek daha güzel eserler ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Aynı zamanda BİMDER şehir ekonomisine verdiği katkı yanında bir sosyal yarımlaşma ve dayanışma derneğidir. Bu bağlamada diğer sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde olup ilimizin sosyal projeleri içinde elimizden geldiği kadar bulunmak ve katkı sunmak düşüncesindeyiz. Bilecik Müteahhitleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ilimize hayırlı olmasını rabbimizden niyaz ederiz” şeklinde konuştu.