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Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

24 Haziran'a 2 aydan az bir zaman kala Ankara'dan seçimle ilgili art arda kulis bilgileri geliyor... Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı uzun zamandır konuşulan AK Parti kurucularından ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, anket sonuçlarını görmesinin ardından olası bir adaylıktan vazgeçtiği iddia edildi.

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Saadet Partisi ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği bir süredir gündemde olan Gül’ün ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ile görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin ilk turundan galip çıkacağı yorumunun ardından çevresine aday olmayacağını ima ettiğini yazdı. Takan’ın Yeniçağ gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Abdullah Gül'ün R. Erdoğan karşında aday olup olmayacağını merak edenlere en sıcak kulis bilgisini iletelim. Abdullah Gül'ün yakın çevresinden ulaştığım bilgiye göre, baskın seçim karar açıklandıktan sonra İstanbul'da çok özel bir görüşme yapıldı. İktidara yakınlığı ile bilinen anket şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Abdullah Gül ile görüştü, elindeki son seçim anketlerini gösterdi ve 'Erdoğan'ın ilk turda seçileceği' yorumunu yaptı. Gül'ün yakın çevresinin anlattığına göre, 'anketleri görünce Abdullah Bey'in morali çok bozuldu. Aday olmaya hevesli bir görüntü vermedi ve aday olmayacağını ima etti.' Yakın çevresi, Abdullah Gül'ün seçimler için çok kısa süre tanındığını da dikkate alarak aday olmayacağının kesinleştiğini ifade ediyor. Ben de diyebilirim ki; biraz iddialı olacak ama Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmayacak.”

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Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimi erken seçim ak parti anket

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Nasıl ilk turda seçilecek? Dolar 4 EURO 5 Benzin 6 olmuş?!! Hala oy verecek mi bu insanlar???!!! Akıl mantık dışı!!
@muradk her ey para değil be ! bunu anlasanız sizlerde iktidara aday olabilirsiniz..
Fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren PAPA ile ailecek fotoğraf karelerinde yer alan haburda pkkyi alkışlayan pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz....
Başka işin yok mu senin ikide bir marulu övüp duruyorsun başka partimi yok ki gidip marula oy vereceğiz
FETHULLAH GÜLEN PAKETLENDİ (Bir defa daha tarihe not düşüyorum) Dün bir radyo programının konuğu oldum. Alelacele alınan erken seçim kararı ile ilgili ne düşündüğümü bu programda net bir şekilde açıkladım. İlk bakışta iktidarın bu günkü şartlarda erken seçim kararı almasını siyasi bir intihar kararı olduğunu düşünebilir ve birçok senaryo üretebiliriz. ● Meral Akşener’in liderliğindeki İYİ Partinin seçimlere katılmasını engellemek.. ● Gittikçe derinleşen Ekonomik krizi baskın bir seçimle lehlerine çevirmek… ● Muhalefeti hazırlıksız yakalayarak avantaj elde etmek…j ● Jeopolitik durumu kullan
Abdullah Gül elini masaya vurup artik el atmali! Türkiye ne halde görmüyormusunuz sayin Gül ?! Size ihtiyacimiz var °
olacak olacak korkmayın
TAŞERONDA %70 ihale şartı koyup makam şöförleri kadro dışı bırakıldı seçimde cvp alacaksınız
kitlerde çalışan taşeron işçilere kadro verin. kadrodan kapsamdışı bırakıldık
olmayacak korkusu ile alavere dalavere işleri ile zorla adamı aday yapmaya çalışıyorsunuz :D
Yav he he,korktu tabi ya! Allahım:) Niye korksun? Aksine,kendisine yapılan haksızlıkların rövanşını almak adına aday olacağını düşünüyorum ki İyi-Saadet-Demokrat destekliyor.Düşünsenize Chp'nin de desteklediğini...En az %60 ile bitirir ilk turda işi...
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