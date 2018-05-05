Müthiş iddia: Abdullah Gül halâ oyunun içinde!

Dün Saadet Partili bir arkadaşına rastladığını ve arkadaşına "Abdullah Gül’ü aday yapamadınız" diye takıldığını belirten Altaylı, arkadaşının "Abdullah Bey’i aday yapamadık ama Sayın Gül halâ oyunun içinde. Abdullah Bey’i siyaset içinde yok saymanız hata olur" şeklinde konuştuğunu aktardı. Altaylı, bu sözlerle ilgili "Ben bu yanıttan bir şey anlamadım. Israrlı sorularıma ise yanıt alamadım" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'IN KATILDIĞI DÜĞÜNE GİTMEYECEK



Abdullah Gül, bugün Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğününe mazeret bildirerek katılamayacağını açıkladı. Düğünde, Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte nikah şahitliği yapması bekleniyordu.

ABDULLAH GÜL: ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR



24 Haziran seçimlerinde çatı aday olarak ismi anılan Abdullah Gül, adaylığı ile ilgili açıklama yaparak "Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa gerekeni yaparım.' demiştim. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mutabakat ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir." ifadelerini kullanmıştı.

