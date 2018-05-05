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Müthiş iddia: Abdullah Gül halâ oyunun içinde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, Saadet Partisi içindeki bir ismin, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili kendisine söylediklerini aktardı.

Dün Saadet Partili bir arkadaşına rastladığını ve arkadaşına "Abdullah Gül’ü aday yapamadınız" diye takıldığını belirten Altaylı, arkadaşının "Abdullah Bey’i aday yapamadık ama Sayın Gül halâ oyunun içinde. Abdullah Bey’i siyaset içinde yok saymanız hata olur" şeklinde konuştuğunu aktardı. Altaylı, bu sözlerle ilgili "Ben bu yanıttan bir şey anlamadım. Israrlı sorularıma ise yanıt alamadım" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'IN KATILDIĞI DÜĞÜNE GİTMEYECEK

Abdullah Gül, bugün Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğününe mazeret bildirerek katılamayacağını açıkladı. Düğünde, Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte nikah şahitliği yapması bekleniyordu.

ABDULLAH GÜL: ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

24 Haziran seçimlerinde çatı aday olarak ismi anılan Abdullah Gül, adaylığı ile ilgili açıklama yaparak "Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa gerekeni yaparım.' demiştim. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mutabakat ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir." ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Gül Erdoğan ile yan yana gelmez artık, helikopterle evine çay içmeye gönderdi meleklerini, günah çıkardılar, halkda bilmiyor uyudu, FETÖ ile içiçe olanların sessizliğinden çekinin. Planları bitmez, islam tabanı güzel silah, cemaati değiştir bozdur bozdur kullan, daima CHP düşmanlığı yarat, Atatürk'e arkadaşlarına 2 sarhoş dedin mi gelsin oylar....ülke batmış umurunda mı? Alman denizaltısı ile kaçanları osmanlı torunu diye valiliklerde karşılayan zihniyete tepkisi olmayan AKTROL ler ne zaman akıllanacaksınız.? FES li kadiri utanmadan ziyaret edeceksiniz,sonra oy isteyeceksiniz.
Temel yapamayse Dursun u dene ingiliz Lord!
GÜLÜN GİDECEK YÜZÜMÜ KALDIKİ.
Gül,o gün açıklamasıyla zaten kendi yerini belirledi.Oyunun içinde olsa da dışında olsa da Ak Parti için ismi ve görevlerinin önününe"eski"kelimesi eklenerek okunacak.
YAKINDA YANDAŞ KANALLAR GÜLÜN KASETİ VAR DEMEYE BAŞLAR.HANİ BİRİ SEÇİM MEYDANLARINDA ONUNDA KASETİ VAR,BUNUNDA KASETİ VAR DİYORDU.
oyun oynuyorlar insanlarla
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