Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün Ankara'da bir araya geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i ortak aday konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, dün Karamollaoğlu'nun bu ikna çalışmaları nedeniyle Akşener'i ziyaret ettiği öne sürüldü.

Kulislerde, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olabileceği konuşuluyor. Ancak Gül'ün adaylığının Akşener'in geri çekilmesiyle gerçekleşebileceği konuşuluyor.

"HİÇBİR KOŞULDA ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM"



Dün Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemiş ve "Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" demişti. Kulis bilgilerine göre Akşener'in, Abdullah Gül'ün başka partiden aday olmasına sıcak baktığını ve aday olursa sevineceğini ancak adaylık konusunda geri adım atmayacağını belirtti.