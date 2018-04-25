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Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 09:17 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleriyle ilgili Ankara'da hareketlilik yaşanıyor. Kulis bilgisine göre, dün 'hiçbir koşulda ve kimse için' adaylıktan çekilmeyeceğini ve "Gül, için çekil derlerse çekilmeyeceğim" açıklamasını yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Abdullah Gül'ün başka partiden adaylığına sıcak baktığı öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün Ankara'da bir araya geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i ortak aday konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, dün Karamollaoğlu'nun bu ikna çalışmaları nedeniyle Akşener'i ziyaret ettiği öne sürüldü.

Kulislerde, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olabileceği konuşuluyor. Ancak Gül'ün adaylığının Akşener'in geri çekilmesiyle gerçekleşebileceği konuşuluyor.

"HİÇBİR KOŞULDA ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM"

Dün Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemiş ve "Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" demişti. Kulis bilgilerine göre Akşener'in, Abdullah Gül'ün başka partiden aday olmasına sıcak baktığını ve aday olursa sevineceğini ancak adaylık konusunda geri adım atmayacağını belirtti.

Akşener ile Karamollaoğlu görüştüAkşener ile Karamollaoğlu görüştü
Akşener: Çatı aday olmam!Akşener: Çatı aday olmam!
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır........
Hayır çekilmemelidir.Bunu aklı olan hiçbir kimse yapmaz.Çünkü ona gönülden bağlı milyonlar var.Bu asparagas haberler toplumda algı yaratmakiçin yapılıyor.Abdullah Gül Meral Hanım için böyle bir jest yaparmı.Hayır.Onlar menfaatlerine çok düşkündür.Ben böyle bir yanlış hareket yapacagına inanmıyorum.Meral Akşenerin toplumdaki itibarını düşürür.Hemde Abdullah Gül için değmez
Değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır.......
DEMEK Kİ HAFTA SONUNU BEKLEMEDEN EMRE USLU'DAN EMİR GELDİ ÇEKİL DİYE. TWİTLERİ DE SİLMİŞTİ YA.
İlk turda herkes kendi adayını çıkarır. Sonucu ya nasip...
Sayın gül de aday olmalı... ama cumhurbaşkanlığı seçimde AKŞENER yüzde 60 oy alir kutuplaşma hırsızlık rüşvet yalan talan KANDIRILMAK BOP taşeronluğu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulur TÜRK milleti huzura kavuşur Ne Mutlu Türküm Diyene!......
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