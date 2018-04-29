Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yıldırım’ın bu adımı partideki görevine ‘AK Parti Genel Başkanvekili ve Grup Başkanı’ olarak devam edeceği biçiminde yorumlandı. AK Parti kulislerinde, Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi görevler istemediği konuşuluyor. AK Parti, uyum yasalarında farklı bir değişikliğe gitmezse siyasi partilerin TBMM’deki grup başkanları ancak milletvekilleri arasından seçilebiliyor, milletvekili olmayan genel başkanlar grup başkanı olamıyor. Yeni sistemde, bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları dışarıdan atanacak, Meclis içinden atanması durumunda ise bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı olan kişinin milletvekilliği sona erecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar milletvekili seçiminde de yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranını hedefleyen ve Meclis’te çoğunluğu yakalamak isteyen Erdoğan’ın, bir tane bile milletvekilliğinin boşalmaması için tercihini dışarıdan atama biçiminde yapacağı dile getiriliyor.

KÜSKÜN ÖNLEMİ



AK Parti Genel Merkezi’nden bütün bakanlardan milletvekili adaylığı için başvurmaları istendi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kendisinin üçüncü dönemi olmasına rağmen adaylık başvurusunda bulunacağını belirterek, “Sayın başbakanımızın açıklaması ve genel merkezimizde yapılan değerlendirmeler, bütün bakanların başvuru yapması yönünde oldu. Ancak hangi bakanın değerlendirileceği veya nerde değerlendirileceği tamamen genel merkezimizin inisiyatifindeki bir konu. Bu açıdan benim 3 dönemim dolmasına rağmen, ben de başvuru yapacağım” dedi. Son yapılan kongrede parti tüzüğünde yapılan değişiklikle, 3 dönem kuralının ihtiyaç duyulması halinde esnetilmesi için MKYK’ye yetki verilmiş, MKYK de bu yetkiyi geçen hafta MYK’ye devretmişti. Genel merkezin tüm bakanlardan başvuru yapmalarını istemesi, milletvekilliği adaylığına başvuru yapmayanların bakanlık için işaret aldığı, başvuranların ise kabine dışında kalacağı yönünde parti içinde olası spekülasyonlara ve küskünlüklere karşı önlem olarak yorumlandı

