HABER

Mutki'de 'Türk semenderi' görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:29 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Mutki ilçesinde iki hafta önce görülen Anadolu semenderinin ardından bu kez de 'Türk semenderi' görüntülendi.

Mutki'de 'Türk semenderi' görüldü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Mutki ilçesinde iki hafta önce görülen Anadolu semenderinin ardından bu kez de 'Türk semenderi' görüntülendi.
Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde, 'Türk semenderi' görüldü. Kıdemlı Başçavuş Hakan Ertürk, semenderi cep telefonuyla görüntüledi. Türk semenderinin, Anadolu semenderine göre daha parlak renkli ve gövdesi daha kalın olduğu belirtildi. Türk semenderini görüntüleyen Hakan Ertürk, yaptığı araştırmada, bu türlerin sadece bölgede değil, güneyde Lübnan dağları yönünde, İsrail ve doğuda ise İran'a kadar uzanan bölgede yaşadıklarını öğrendiğini söyledi. Ertürk, "Ben yaban hayatına çok meraklıyım. Birçok hayvanı görüntüledim. Ancak son zamanlarda özellikle Mutki ilçesine bağlı köylerde bu tür hayvanları da görüntüledim. Yaptığım araştırmada, Türk semenderinin ıslak toprak ve taşlar altında, ağaç kabukları altında gizlendiğini öğrendim. Bu tür hayvanlar genellikle gündüzleri gizlenip gece hareket ederler. Besinlerini yumuşak vücutlu böcekler ve solucanlar oluşturuyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mutki'de 'Türk semenderi' görüldüMutki'de 'Türk semenderi' görüldüMutki'de 'Türk semenderi' görüldü

Kuzu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir!Kuzu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir!
Dönünce hayatının şokunu yaşadı!Dönünce hayatının şokunu yaşadı!
Trump'tan dikkat çeken 'savaş' mesajıTrump'tan dikkat çeken 'savaş' mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu

Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı!

Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.