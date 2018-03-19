"Mutlu Kısmet" sergisi açılışı

Kore Kültür Merkezince, "Mutlu Kısmet" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Kore Kültür Merkezi'ndeki açılış öncesi müzik resitali verildi. Açılışa Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Ankara Kore Kültür Merkezi Müdürü Dong Woo Cho'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.
Cho, burada yaptığı konuşmada, sergide çok değerli sanatçıların eserlerinin sergileneceğini belirterek, "Kore ile Türkiye sanatsal anlamda çok iyi bir iş birliği içinde." ifadesini kullandı.
Koreli 6 sanatçının eserlerinin bulunduğu sergi 7 Nisan'a kadar açık kalacak.
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