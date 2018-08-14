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'Mutlu şehir' Sinop, tatilcileri bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

KARADENİZ'in Bodrum'u diye adlandırılan Sinop'ta, turizmciler 'Kurban Bayramı' tatili için hazırlık yapıyor.

'Mutlu şehir' Sinop, tatilcileri bekliyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- KARADENİZ'in Bodrum'u diye adlandırılan Sinop'ta, turizmciler 'Kurban Bayramı' tatili için hazırlık yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77.7 ile en mutlu kent olan Sinop'ta tanıtım çalışmaları 'Mutlu şehir' temasıyla gerçekleştiriliyor.
TÜİK, '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77.7 ile en mutlu kent olan Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili için 'Mutlu şehir' temasıyla tanıtım çalışması başlatıldı. Deniz turizmindeki talep ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan kentte, turizmciler çalışmalara hız verirken Sinop Belediyesi'nce il dışından gelecek yerli ve yabancı turistler için de hazırlıklar yapılıyor. Geçen yıl yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri dikkat çekiyor.
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, kentin turistlerle daha mutlu olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Turistlerimiz gelmeyince halkımızın ekonomik olarak menfaatlerine halel geldiğinden turistlerimiz ile birlikte, Sinop çok daha mutlu oluyor. Sinop'un doğasından, coğrafyasından ve tarihinden gelen bir mutluluğu var. İlimiz bir turizm ve kültür kenti. Deniziyle, kaleleriyle, tarihi ile Sinop bir kültür ve turizm kenti. Gelen yerli turist sayısının yeterli olmadığını, mutlaka daha artması gerektiğini düşünüyoruz. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kentimizdeki tüm işletmelerde bir hazırlık var. Umuyoruz beklediğimiz turiste bayram tatili süresince ulaşabiliriz."
TÜİK verilerine göre Türkiye'deki en mutlu insanların Sinop'ta yaşadığını belirten Belediye Başkanı Baki Ergül de şunları söyledi:
"Tabii bütün Sinopluların bu konuda mutlu olması lazım, gurur duyması lazım. Biz de bu kentte yaşayan insanlar olarak baktığımızda bu kentte patırtı yok, gürültü yok, huzur var. İnsanlar birbirine karşı çok saygılı, çok ölçülü. Tabii bunları hep bir arada, yan yana getirdiğiniz zaman gelen insanların mutluluğu gözlerinden okunuyor. Sinop'ta insanlar Türkiye'nin en sağlıklı suyunu musluktan içiyorlar. İnsanlar karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışık, yeşil ışık gibi dertleri yok. Herkes birbirine yol veriyor. Tabii bu kadar kalabalık nüfusun 2 ve 3'e katlandığı bu yaz dönemlerinde bile muhakkak aksayan yönlerimiz vardır belediye olarak ama 24 saat üzerine hizmet yapıyoruz ki gelen insanlarımız bu mutluluğa sahip olsunlar. Onlar huzurlu olsunlar."

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'Mutlu şehir' Sinop, tatilcileri bekliyor'Mutlu şehir' Sinop, tatilcileri bekliyor'Mutlu şehir' Sinop, tatilcileri bekliyor'Mutlu şehir' Sinop, tatilcileri bekliyor

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