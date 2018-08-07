HABER

"Mutlu Şehir" Sinop'ta turizm hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Sinop'ta devlet kurumlarına ait konaklama tesislerinde yüzde 100'lük, diğer konaklama tesislerinde ise yüzde 60'lara varan doluluk oranına ulaşıldı - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya: - "Yaklaşık son bir aydır kente gelen ziyaretçi sayısında hissedilir derecede bir artış söz konusu. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte rakamın çok daha yukarılara çıkacağını tahmin ediyoruz"

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olarak gösterilen Sinop'ta, turizm hareketliliği yaşanıyor.

Yıllık ortalama 800 bin ziyaretçi ağırlayan kentte, devlet kurumlarına ait konaklama tesislerinde yüzde 100'lük doluluk yaşanırken, diğer konaklama tesislerinde ise yüzde 60'lara varan doluluk oranına ulaşıldı.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazın son dönemlerinin Sinop'ta turizm açısından hareketli geçtiğini söyledi.

Özellikle haziran ve temmuz ayının bir bölümünde bekledikleri rakamlara ulaşamadıklarını vurgulayan Kaya, "Ağustos ayı ile birlikte kentimize yoğun bir ziyaretçi akını olmaya başladı." dedi.

Yaşanan hareketliliğin hem esnafın hem de turizmcilerin yüzünü güldürdüğüne işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

"Biz yazın ilk dönemlerinde ziyaretçi sayımız az iken bu sayının artacağını ön görüyorduk. Şu an yavaş yavaş istediğimiz rakamlara ulaşmaya başladık. Devlet kurumlarına ait tesisler tamamen dolmuş durumda. Otel ve pansiyonlarda da durum fena gözükmüyor. Yaklaşık son bir aydır kente gelen ziyaretçi sayısında hissedilir derecede bir artış söz konusu. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte rakamın çok daha yukarılara çıkacağını tahmin ediyoruz. Çünkü geçmiş yıllara bakacak olursak insanların bayram tatillerinde tercih ettikleri en önemli turizm merkezlerinden biri Sinop olmuştur."

Kaya, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte çok daha fazla yoğunluk olacağına işaret ederek, "Bu noktada Sinop'u tercih edeceklerden bir isteğimiz var. Kesinlikle rezervasyon yaptırmadan yola çıkmasınlar. Buraya geldiklerinde yer bulamayabilirler. Zaman zaman bayram tatillerinde bu gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.

Ev pansiyonculuğuna da yoğun ilgi olduğunu anlatan Kaya, çok sayıda tatilcinin günlük kiraladıkları evlerde konaklamayı tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

PARTNERİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor
Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılarBasketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinop Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya turizm Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.