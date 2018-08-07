"Mutlu Şehir" Sinop'ta turizm hareketliliği

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olarak gösterilen Sinop'ta, turizm hareketliliği yaşanıyor.
Yıllık ortalama 800 bin ziyaretçi ağırlayan kentte, devlet kurumlarına ait konaklama tesislerinde yüzde 100'lük doluluk yaşanırken, diğer konaklama tesislerinde ise yüzde 60'lara varan doluluk oranına ulaşıldı.
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazın son dönemlerinin Sinop'ta turizm açısından hareketli geçtiğini söyledi.
Özellikle haziran ve temmuz ayının bir bölümünde bekledikleri rakamlara ulaşamadıklarını vurgulayan Kaya, "Ağustos ayı ile birlikte kentimize yoğun bir ziyaretçi akını olmaya başladı." dedi.
Yaşanan hareketliliğin hem esnafın hem de turizmcilerin yüzünü güldürdüğüne işaret eden Kaya, şöyle devam etti:
"Biz yazın ilk dönemlerinde ziyaretçi sayımız az iken bu sayının artacağını ön görüyorduk. Şu an yavaş yavaş istediğimiz rakamlara ulaşmaya başladık. Devlet kurumlarına ait tesisler tamamen dolmuş durumda. Otel ve pansiyonlarda da durum fena gözükmüyor. Yaklaşık son bir aydır kente gelen ziyaretçi sayısında hissedilir derecede bir artış söz konusu. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte rakamın çok daha yukarılara çıkacağını tahmin ediyoruz. Çünkü geçmiş yıllara bakacak olursak insanların bayram tatillerinde tercih ettikleri en önemli turizm merkezlerinden biri Sinop olmuştur."
Kaya, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte çok daha fazla yoğunluk olacağına işaret ederek, "Bu noktada Sinop'u tercih edeceklerden bir isteğimiz var. Kesinlikle rezervasyon yaptırmadan yola çıkmasınlar. Buraya geldiklerinde yer bulamayabilirler. Zaman zaman bayram tatillerinde bu gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.
Ev pansiyonculuğuna da yoğun ilgi olduğunu anlatan Kaya, çok sayıda tatilcinin günlük kiraladıkları evlerde konaklamayı tercih ettiklerini sözlerine ekledi.
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