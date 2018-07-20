HABER

"Mutlu şehrin" tescilli lezzetine tatilci ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

Liman kenti Sinop'ta gemicilerden geldiği düşünülen ve yaklaşık beş ay önce TÜRKPATENT tarafından yöresel lezzet olarak tescillenen nokul, farklı lezzetiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu - Üzümlü, cevizli ya da kıymalı olarak yapılan nokul, talep üzerine Türkiye'nin farklı kentlerine de gönderiliyor

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'un tescilli lezzeti nokul, yerli ve yabancı turistlerin ilgini çekiyor.

Eskiden sadece bayramlarda özel olarak üretilen nokul, son yıllarda gelen yoğun talep üzerine artık her gün üretilerek kentteki farklı mekanlarda satışa sunuluyor.

Yaklaşık beş ay önce Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) yöresel lezzet olarak tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesi verilen nokul, üreticileri tarafından yurt içinde farklı kentlere de gönderilmeye başlandı.

Kentte 15 yıldır ürettiği Sinop nokulunu yurt içi ve dışına gönderen İsmail İstankol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tescilli ürünlerine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Nokulun artık sadece Sinop'un değil, Türkiye'nin markası haline geldiğine işaret eden İstankol, "Nokul özellikle yurt dışından kentimize gelen turistlerin bir hayli ilgisini çekiyor. Gösterilen bu ilgi memnuniyet verici." dedi.

Nokulun önceki yıllarda sadece bayramlarda üretiliğini anımsatan İstankol, "Kentimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz bu farklı lezzeti tatmak istiyor. Yaz sezonunda olmamızdan dolayı şu an nokula yoğun ilgi var. Buraya gelemeyen vatandaşlar da sipariş veriyor. Elimizden geldiği kadar onlara ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Çok farklı lezzete sahip"

Tatil için Van'dan Sinop'a gelen Haydar Çakmak ise ilk kez nokulu tatma fırsatı bulduklarını, çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Ülkenin marka değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çakmak, "Nokul da tescili yapılmış, marka olmuş bir lezzet. Yani ülkemizin bir markası. Ailece ilk kez tatma fırsatı bulduk. Gerçekten çok farklı lezzete sahip. Neden marka olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Tatil bitiminde memleketimize de götüreceğiz. Orada akraba ve yakın dostlarımıza ikram edeceğiz. Daha sonra sipariş yoluyla da temin edebiliriz." diye konuştu.

Sinop nokulu, yumurta akı, süt, sıvı yağ, tereyağı ile hazırlanan hamurun açılarak içine toz şeker, çekilmiş ceviz ve kuru üzüm serpilmesiyle hazırlanıyor.

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiasıAK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası
Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmail İstanko nokul sinop yöresel lezzet

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

Diğer Haberler
Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.