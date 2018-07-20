"Mutlu şehrin" tescilli lezzetine tatilci ilgisi

Nokulun artık sadece Sinop'un değil, Türkiye'nin markası haline geldiğine işaret eden İstankol, "Nokul özellikle yurt dışından kentimize gelen turistlerin bir hayli ilgisini çekiyor. Gösterilen bu ilgi memnuniyet verici." dedi.

Kentte 15 yıldır ürettiği Sinop nokulunu yurt içi ve dışına gönderen İsmail İstankol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tescilli ürünlerine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yaklaşık beş ay önce Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) yöresel lezzet olarak tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesi verilen nokul, üreticileri tarafından yurt içinde farklı kentlere de gönderilmeye başlandı.

Eskiden sadece bayramlarda özel olarak üretilen nokul, son yıllarda gelen yoğun talep üzerine artık her gün üretilerek kentteki farklı mekanlarda satışa sunuluyor.

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'un tescilli lezzeti nokul, yerli ve yabancı turistlerin ilgini çekiyor.

Nokulun önceki yıllarda sadece bayramlarda üretiliğini anımsatan İstankol, "Kentimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz bu farklı lezzeti tatmak istiyor. Yaz sezonunda olmamızdan dolayı şu an nokula yoğun ilgi var. Buraya gelemeyen vatandaşlar da sipariş veriyor. Elimizden geldiği kadar onlara ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Çok farklı lezzete sahip"

Tatil için Van'dan Sinop'a gelen Haydar Çakmak ise ilk kez nokulu tatma fırsatı bulduklarını, çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Ülkenin marka değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çakmak, "Nokul da tescili yapılmış, marka olmuş bir lezzet. Yani ülkemizin bir markası. Ailece ilk kez tatma fırsatı bulduk. Gerçekten çok farklı lezzete sahip. Neden marka olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Tatil bitiminde memleketimize de götüreceğiz. Orada akraba ve yakın dostlarımıza ikram edeceğiz. Daha sonra sipariş yoluyla da temin edebiliriz." diye konuştu.

Sinop nokulu, yumurta akı, süt, sıvı yağ, tereyağı ile hazırlanan hamurun açılarak içine toz şeker, çekilmiş ceviz ve kuru üzüm serpilmesiyle hazırlanıyor.

