Muzaffer Elmas’a SAÜ’ye veda etti

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına seçilmesi sonrasında düzenlenen veda programında konuşan Sakarya Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Üniversitemizi biz hiçbir zaman bir devlet kurumu mantığı dışında bir algıyla yönetmedik” dedi.
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına seçilen Sakarya Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas için veda programı düzenlendi. Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleşen programa Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ve davetliler katıldı. Program Rektör Elmas’ın sinevizyonu ile başladı. Daha sonra sahneye çıkan Elmas, veda konuşması yaptı.
“SAÜ bizim için destek kaynağı”
Rektör Muzaffer Elmas yaptığı açıklamada, “Biz üniversitedeki başarıları sağlamamızdaki amaç insanlardır. Bu çok kolay olmadı. İyilikleri üst üste koyarak bu işleri yaptığımıza inanıyorum. Zor zamanlarda yaşadık. Üniversitemizi biz hiçbir zaman bi devlet kurumu mantığı dışında bir algıyla yönetmedik. Üniversitemizde devlet kuralları geçerlidir. Sakarya Üniversitesi oransal olarak Türkiye’deki en iyi üniversitelerden birisidir. O yüzden ekibimize çok teşekkür ederim. Zor zamanlarda kaldığınızda en büyük yükü aile çekiyor. Bu yöndem eşimin hakkını ödemeyemem. Ankara’daki yüksek öğretim başkanlığındaki görevimde üniversitemizin yüksek öğretim alanındaki gelişmelerine ışık tutacak bir katkı sağlayacak, karar vericilere buradan destek çıkacak bir göreve gidiyorum. Benim içimde bugün bir burukluk var motivasyon ve neşe bir var. Bu benim için gurur verici bir görev. Buradan aldığımız bir motivasyon ve güçle orada da güzel işler yapmaya çalışırız. Yine Sakarya Üniversitesi bizim için destek kaynağı olacaktır” dedi.
“Giderken hoş bir seda bırakmak önemlidir”
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise, “8 ay oldu ben buraya geleli. Onunla çalıştığım süre zarfında çok şey öğrendim. Çevresine sürekli pozitif enerji veren daima olumlu ve iyi davranan bir hocamızdır. İnşallah gelen gideni aratmaz. Giderken hoş bir seda bırakmak önemlidir. Hiç kimse makam ve mevkilerde kalıcı değildir. Faydalı olmak son derece olmak önemlidir. Şimdi kaliteli bir göreve gidecek. Ben rektörüme yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.
Program daha sonra Devlet Konservatuvarı Konseri ile devam etti.
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