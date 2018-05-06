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Müzayedeyle 165 kilo kedi- köpek maması toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen festivalde, Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç ve yazar Ahmet Ümit imzalı kitapların bulunduğu müzayedede, sokak hayvanları için 165 kilo mama toplandı.

Müzayedeyle 165 kilo kedi- köpek maması toplandı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen festivalde, Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç ve yazar Ahmet Ümit imzalı kitapların bulunduğu müzayedede, sokak hayvanları için 165 kilo mama toplandı.
Muratpaşa Belediyesi tarafından 'Sokakta sahipsiz hayvan kalmasın' sloganıyla Türkiye'de bir ilke imza atılarak sokak hayvanları için başlatılan festival, 'Barınakta şenlik var' adıyla Ziya Gökalp Kent Parkı'nda düzenlendi. Şenlikte Antalya'nın farklı ilçelerinden hayvanseverler, hayvan hakları savunucuları ve bu alanda faaliyet gösteren derneklerin üyeleri bir araya geldi. Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Devrim Demirel'in sanat yönetmenliğini ve koordinatörlüğünü üstlendiği şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
'SEVMEMEYİ KABUL ETMİYORUZ'
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatçı Demirel'e organizasyon dolayısıyla teşekkür etti. 'Biz size geliyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen mahalle buluşmalarında en zorlu konulardan birinin sokak hayvanları olduğunu belirten Uysal, “Çok seven komşularımız var, çok korkan komşularımız da var. Sevmek kaydıyla korkuyu anlayabiliyoruz; ama Muratpaşa'da sevmemeyi kabul etmiyoruz" diye konuştu.
'Barınakta şenlik var' adıyla düzenlenen sokak hayvanları festivalinin asla basit bir yerel yönetim organizasyonu olmadığını vurgulayan Başkan Uysal, “Burada bir uygarlık standardını şehrimizin ana yaşam şekli haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.
ARTIRMA MAMAYLA OLDU
Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından konserlerle devam edilen şenlikte, artırmaların sadece kedi- köpek maması üzerinden yapıldığı müzayede düzenlendi. Müzayedede, aralarında Başkan Uysal'ın öykü kitabı 'Lavinya'nın Aşkla İmtihanı', yazar Ahmet Ümit'in özel imzaladığı son kitabı 'Kırlangıç Çığlığı', Belediye Başkan Yardımcısı şair Ferruh Tunç'un 'Bir Cümle Olmaya Geldim', 'Antalya'nın altın sesli çocuğu' merhum Necip Nugay'ın kravatının da bulunduğu özel eşyalar, fotoğraflar, tablolar, oyuncaklar ve kitaplar mama üzerinden açık artırmayla satıldı. Müzayede sonunda, Muratpaşa'daki sokak hayvanları için 165 kilo mama toplandı. Toplanan mamalar, Muratpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sokak hayvanlarına ve barınaktaki hayvanlara ulaştırılacak.

FOTOĞRAFLI

Müzayedeyle 165 kilo kedi- köpek maması toplandıMüzayedeyle 165 kilo kedi- köpek maması toplandıMüzayedeyle 165 kilo kedi- köpek maması toplandıMüzayedeyle 165 kilo kedi- köpek maması toplandı

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