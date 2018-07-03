Müze ve ören yerlerinde hedef 30 milyon ziyaretçi

VEYSEL KARA - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Türkiye'de 17 bini arkeolojik olmak üzere 125 bin kültürel miras bulunduğunu belirterek, "Bu sene yaklaşık 28 ile 30 milyon arası kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret etmesini bekliyoruz." dedi.

Kurt, çeşitli ziyaretler için geldiği memleketi Gümüşhane'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kültürel miras olarak dünyanın en zengin ülkelerinin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'nin binlerce yıllık tarih içerisinde değişik uygarlıkların eserlerini bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Kurt, bu nedenle eski zamanlarda bazı eserlerin ülkeden kaçırıldığını, bu eserlerin kurumlarınca yakından takip edildiğini aktardı.

Kurt, ABD, Almanya, İngiltere, Danimarka ve Fransa gibi ülkelerle 54 dosya ile yurt dışına daha önceden kaçırılmış eserlerin Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğüne işaret ederek, "Şimdi bu eserlerin bir kısmı onların depolarında. Sayılarını tam olarak bilmek mümkün değil ama bize ulaşan duyumlar ve çeşitli yollardan edindiğimiz bilgilerde bir hayli eser var. 54 dosya olarak da bunların takibini yapmaktayız. Güvenlik güçleri, Bakanlık teşkilatı ve gümrük teşkilatımız eserlerin korunması ve kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.