Müze ve ören yerlerinde hedef 30 milyon ziyaretçi

VEYSEL KARA - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Türkiye'de 17 bini arkeolojik olmak üzere 125 bin kültürel miras bulunduğunu belirterek, "Bu sene yaklaşık 28 ile 30 milyon arası kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret etmesini bekliyoruz." dedi.
Kurt, çeşitli ziyaretler için geldiği memleketi Gümüşhane'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kültürel miras olarak dünyanın en zengin ülkelerinin başında geldiğini söyledi.
Türkiye'nin binlerce yıllık tarih içerisinde değişik uygarlıkların eserlerini bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Kurt, bu nedenle eski zamanlarda bazı eserlerin ülkeden kaçırıldığını, bu eserlerin kurumlarınca yakından takip edildiğini aktardı.
Kurt, ABD, Almanya, İngiltere, Danimarka ve Fransa gibi ülkelerle 54 dosya ile yurt dışına daha önceden kaçırılmış eserlerin Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğüne işaret ederek, "Şimdi bu eserlerin bir kısmı onların depolarında. Sayılarını tam olarak bilmek mümkün değil ama bize ulaşan duyumlar ve çeşitli yollardan edindiğimiz bilgilerde bir hayli eser var. 54 dosya olarak da bunların takibini yapmaktayız. Güvenlik güçleri, Bakanlık teşkilatı ve gümrük teşkilatımız eserlerin korunması ve kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.
Kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinç yaygınlaşmasını sağlamak için eğitimlerinin devam ettiğini bildiren Kurt, burada halkın duyarlılığının çok önemli olduğunu vurguladı.
- "Türkiye'de 440 civarında müze var"
Kurt, Türkiye'nin bugüne kadar 24 belli başlı uygarlığa ev sahipliği yaptığını ifade ederek, bu uygarlıkların çok özellikli eserler bıraktığını söyledi.
Bu eserlerin Türkiye'nin zenginliği olduğunu belirten Kurt, şöyle devam etti:
"Türkiye'de 17 bini arkeolojik olmak üzere 125 bin kültürel miras bulunmaktadır. Bu sene yaklaşık 28 ile 30 milyon arası kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret etmesini bekliyoruz. Selimiye'den tutun Ani'ye, Akdamar'dan tutunuz Antalya'daki Aspendos'a, Efes'inden tutun Diyarbakır surlarına her biri Türkiye için çok önemlidir. Özellikle kültürel turizm için Çin ve Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinden ve dünyanın her tarafından turistler ziyarete gelmektedir."
Kurt, Türkiye'de özel müzelerle birlikte 440 civarında müze olduğu bilgisini vererek, "Son yıllarda özellikle Gaziantep Zeugma, Urfa, Hatay, Adana, Mersin, Uşak gibi yeni birçok müze ekledik. Bunlar Türkiye'nin her tarafında bulunmakta. Başta Topkapı olmak üzere Antalya ve Efes müzelerimiz yoğun olarak ziyaretçi çekmekte." dedi.
-Yurt dışındaki Osmanlı eserleri
Kurt, sadece Türkiye'deki eserlerle değil yurt dışındaki ecdat yadigarı eserlerle de yakından ilgilendiklerini, bu eserlerin ihya ve restorasyonu için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Makedonya'daki Kurşunluhan için projeyi bitirdiklerini ve restorasyon için ilgili ülkeden izin beklediklerini aktaran Kurt, yurt dışındaki projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Osmanlı eserlerinin ihyası ve restorasyonu için birkaç gün önce Lübnan'daydım. Abdülhamit Han zamanında yapılan Osmanlı'nın çok önemli tren istasyonlarından Mina Tren İstasyonu, Trablusşam'da bulunan Muallak Camisi'nin restorasyonu ve ihyasıyla ilgili görüşmeler yapıp protokoller imzaladık. Yakın zamanda da projelerimizi başlatacağız. Ayrıca Moldova'da Bender Kalesi ve bazı Avrupa ülkeleri ile Balkanlar'da proje çalışmalarımız başlamak üzere. İlgili ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Gerekli protokoller tamamlandığı zaman proje ve uygulama çalışmaları yapılacaktır."
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