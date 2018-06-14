Müzeler bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi, Ramazan Bayramı'nda ziyarete açık olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, bayramın birinci günü 13.00-18.30 saatlerinde, diğer günler ise 09.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından 542 yılında yaptırılan sarnıç, suyun içinden yükselen mermer sütunlar arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından "Yerebatan Sarayı" olarak da anılıyor.

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- Panorama 1453 Tarih Müzesi

Dünyadaki 30 kadar panoramik müze içerisinde "tam panoramik" özelliği taşıyan tek müze olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 3 boyutlu panoramik görüntüsü ve ses efektleriyle gerçekçi bir etki uyandırarak, İstanbul'un fethini yansıtıyor.

Müzenin alt katındaki panoramik kısım, kapalı bir mekan olmasına rağmen ziyaretçilere adeta açık bir alana çıkıldığı duygusu yaşatıyor.