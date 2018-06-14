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Müzeler bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 20:17 | Son Güncelleme

Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi, Ramazan Bayramı'nda ziyarete açık olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, bayramın birinci günü 13.00-18.30 saatlerinde, diğer günler ise 09.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından 542 yılında yaptırılan sarnıç, suyun içinden yükselen mermer sütunlar arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından "Yerebatan Sarayı" olarak da anılıyor.
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- Panorama 1453 Tarih Müzesi

Dünyadaki 30 kadar panoramik müze içerisinde "tam panoramik" özelliği taşıyan tek müze olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 3 boyutlu panoramik görüntüsü ve ses efektleriyle gerçekçi bir etki uyandırarak, İstanbul'un fethini yansıtıyor.

Müzenin alt katındaki panoramik kısım, kapalı bir mekan olmasına rağmen ziyaretçilere adeta açık bir alana çıkıldığı duygusu yaşatıyor.

Panorama 1453 Tarih Müzesi, bayramın birinci günü 12.00-18.00 saatlerinde diğer günler 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

- Miniatürk

Miniatürk'te, Türkiye ve dünyadan seçilmiş 134 mimari eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketleri sergileniyor. Türkiye'nin geçmişten bugüne uzanan kültür ve medeniyet birikimini yansıtan mimari eserlerini, sergilenen maketlerle bir araya getiren Miniatürk, bayram boyunca 09.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Toplam 60 bin metrekare alan üzerine kurulu olan "Büyük Ülkenin Küçük Modeli" Miniatürk'te, restoran, kafeterya, alışveriş merkezi, açık hava gösteri alanı ile çocuk oyun parkı da yer alıyor.

- Şerefiye Sarnıcı

İmparator II. Theodosius tarafından, Bozdoğan Kemeri (Valens Su Kemeri) vasıtasıyla su depolamasını sağlamak amacıyla inşa edilen Şerefiye Sarnıcı, bayramın birinci günü kapalı, diğer günler ise 10.00-19.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkileyici bir güzellik sunan sarnıç, sudan çatıya doğru 32 mermer sütunla yükseliyor.

- Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi

Topkapı Kültür Parkı'nda kurulan Türk Dünyası Kültür Mahallesi, bayramın birinci günü kapalı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Cumhuriyetleri’ne tahsis ettiği mahalle, bayramın ikinci ve üçüncü günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Etkinlik alanında, Moğolistan'daki Orhun kitabelerinin, Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin, Azerbaycan'daki Kız Kalesi'nin ve Kırgızistan'daki Burana Kulesi'nin maketleri, Kırgız ve Kazak çadırları, Hoca Ahmet Yesevi Otağı, Turkuaz Hediyelik Eşya ve Türk Dünyası Restoranı da yer alıyor.

Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın birinci günü, İstanbul Kitapçısı Mall of İstanbul ve Panorama şubeleri açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
MiniaTürk müze Panorama 1453 Şerefiye Yerebatan Sarnıcı

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