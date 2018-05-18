İSTANBUL (AA) - "Müzeler Gecesi" etkinliği dolayısıyla normal kapanış saati sonrasında ücretsiz olan müzelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, kültür varlıklarının tanıtılması, eserlerin korunması ve sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktarılabilmesi konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturulması amacıyla her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu çerçevede, bugün "Müzeler Gecesi" etkinliği gerçekleştirildi. Aralarında Ayasofya ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin de olduğu, normal kapanış saati sonrasında ücretsiz olarak 23.00'e kadar açık kalan müzeler büyük ilgi gördü.

